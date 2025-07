Thomson Go Project Vega PG35B, le vidéoprojecteur prêt à tout

Avec la Go Collection, Thomson répond à la tendance des contenus vidéos que l’on souhaite désormais consommer partout.

Les vidéoprojecteurs Go Project Vega PG35B (599 €) a été conçu pour disposer de la plus grande image possible en situation de mobilité. Ce projecteur LED ultra-compact qui tient dans la paume de la main, allie portabilité et praticité, tandis que le Sirius, à focale ultra courte et technologie tri-laser, se déplace facilement dans la maison sans compromis sur la qualité d’image.

Le Thomson Go Project Vega PG35B est un vidéoprojecteur miniature, ultra-portable avec ses 640 grammes pour seulement 10 x 11 cm. Il tient dans la paume de la main tout en restant très bien équipé pour se suffire à lui-même : projection LED de 350 lumens, Google TV intégré et deux haut-parleurs. Livré avec un pied réglable et un étui de rangement rigide, il s’installe en quelques secondes. Il suffit d’un mur blanc ou d’une toile pour lancer la projection, y compris au plafond depuis son lit. Une fois posé sur n’importe quel type de surface, il corrige automatiquement l’image pour obtenir un cadre parfaitement rectangulaire, avec une netteté ajustée par autofocus.

Connecté à un réseau Wi-Fi, tous les contenus sont accessibles par Google TV : services de VOD comme MyCanal, Netflix, Prime Video, Disney+ ou YouTube, ainsi que des milliers d’applications disponibles sur le Play Store. Le tout se contrôle aisément par la télécommande rétroéclairée qui dispose de boutons d’accès direct à vos plateformes préférées. Sa batterie intégrée offre jusqu’à deux heures d’autonomie et une source LED durable (jusqu’à 30 000 heures) : le Vega est aussi pratique que fiable.