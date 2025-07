Aiper IrriSense, l’arrosage intelligent des pelouses

Avec les températures estivales de plus en plus élevées, entretenir une pelouse devient un véritable défi. Aiper propose une réponse innovante et responsable avec l’IrriSense : un système d’arrosage intelligent, conçu pour préserver l’eau, simplifier la vie des utilisateurs et garantir un gazon impeccable tout l’été, sans effort.

Qu’il s’agisse d’un jardin urbain ou d’une pelouse familiale, un arrosage uniforme et économique de la pelouse représente un défi pour de nombreux propriétaires de jardin. Les systèmes d’arrosage traditionnels ne s’adaptent pas automatiquement aux changements climatiques. Dans la pratique, un arrosage homogène est difficile, et l’installation comme le contrôle sont souvent complexes.

Avec le nouveau Aiper IrriSense (645 €), Aiper – leader du marché des robots de piscine sans fil – présente une solution intelligente et entièrement connectée pour un arrosage de jardin intelligent. Aiper a déjà été récompensé par de nombreux prix prestigieux, dont le CES Innovation Award et l’iF Design Award, preuve de l’innovation et du design soigné de ses produits. Via l’application Aiper, les utilisateurs peuvent configurer des zones d’arrosage personnalisées : en quelques clics, des cartes pour différentes sections de pelouse peuvent être créées. En parallèle, IrriSense est relié à des données météo en temps réel : s’il détecte de la pluie imminente ou une humidité élevée, l’arrosage est automatiquement ajusté ou interrompu. Cela évite la sur-irrigation, protège les plantes et économise l’eau.



Avec IrriSense, l’entretien de la pelouse devient automatique. L’application permet de créer des plannings personnalisés : fréquence, heure, jours de la semaine et quantité d’eau souhaitée. Le système prend ensuite le relais, de manière totalement autonome. Grâce à l’ajustement selon la météo, IrriSense reste toujours efficace sans intervention manuelle.





La technologie EvenRain, développée par Aiper, assure une distribution uniforme de l’eau sur une surface allant jusqu’à 445 m² . Le système simule une pluie naturelle et arrose en douceur, ce qui protège les sols sensibles et les zones nouvellement ensemencées. La fonction Re-Spray adaptative réduit automatiquement la distance de pulvérisation après l’arrosage de la zone extérieure, permettant d’arroser efficacement les zones centrales difficiles d’accès. Cela évite les zones sèches sans provoquer de chevauchements inutiles.

Installation simple en 15 minutes

L’IrriSense peut être installé en seulement 15 minutes, sans creuser, sans outils, ni assistance externe. Il se connecte simplement à un tuyau d’arrosage standard, se fixe avec quatre piquets, et s’active via l’application. Avec un poids de seulement 4,8 kg, il est facile à transporter et à déplacer dans le jardin ou à ranger. Une valve anti-retour intégrée protège en outre le système d’eau domestique de toute contamination par retour d’eau.