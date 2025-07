MOVA Z50 Ultra, un concentré d’innovations

MOVA, acteur de l’innovation dans la maison connectée, présente le Z50 Ultra, un robot aspirateur et laveur qui redéfinit l’entretien des sols grâce à une technologie d’eau courante inédite et une intelligence artificielle avancée.



Le Z50 Ultra est bien plus qu’un simple aspirateur robot : c’est un véritable robot laveur de sols. Il est disponible au prix de 1199 € Contrairement aux modèles traditionnels qui lavent d’abord puis aspirent ensuite (un fonctionnement susceptible d’entraîner une recontamination) l’équipe R&D de MOVA a inauguré la technologie de lavage à eau chaude en circuit continu sur rails. En effet, à mesure que la serpillière avance, de l’eau propre est pulvérisée pour la nettoyer en continu, tandis que l’eau sale est immédiatement aspirée. HydroSync s’appuie sur trois fonctionnalités clés :

– Une première mondiale : lavage à l’eau à 36 °C en température constante

Le robot aspirateur maintient l’eau à une température constante de 36 °C, idéale pour dissoudre plus rapidement les taches tout en respectant les sols en bois. La serpillière reste ainsi toujours propre, permettant d’éviter toute dispersion de la saleté.

– Une force de lavage parmi les plus puissantes du secteur : 18 N de pression

Grâce à une pression de 18 newtons associée à une serpillière monobloc en fibres montée sur rail, le robot s’attaque efficacement aux tâches les plus incrustées pour un nettoyage en profondeur.

– Technologie exclusive MOVA : regonflage de la serpillière en temps réel

Le système innovant intégré à l’unité centrale peigne et regonfle activement les fibres de la serpillière, optimisant leur capacité d’absorption. Grâce à cette technologie, la serpillière atteint les moindres recoins du sol, offrant une performance de nettoyage incomparable.



Détection multiple de la saleté en temps réel

Technologie Triple-Intelligence AI Sensing — IA Binoculaire, IA du Robot Aspirateur et IA de la Station de Base. Ces trois systèmes intelligents collaborent pour un nettoyage efficace et autonome : détection de la saleté, délimitation des zones de nettoyage et adaptation des stratégies en temps réel. De plus, la technologie surveille en continu l’état de la serpillière et la nettoie de nouveau dans la station de base si nécessaire, évitant ainsi toute recontamination et garantissant un nettoyage de haute qualité.



Alimenté par le ventilateur exclusif de MOVA tournant à 80 000 tours par minute, le Z50 Ultra offre une aspiration puissante capable d’éliminer efficacement cheveux et poussières, capturant jusqu’à 99,5 % des grosses particules. Le système CleanLift à quatre étapes permet d’ajuster les brosses latérales, les brosses rouleaux et les doubles tampons de serpillière pour un nettoyage plus précis, adapté à chaque scénario. Lors de l’entretien à la serpillière, les brosses latérales et rouleaux se soulèvent, laissant uniquement les serpillières en action, empêchant ainsi la poussière humide d’être aspirée et les liquides de se répandre. Lors du nettoyage des tapis, les serpillières se redressent dans le but d’éviter que ces derniers ne soient mouillés, garantissant une solution idéale pour chaque défi de nettoyage.