Cet été, suivez le le Summer Tour Don Papa – Édition Alon

Du 17 juillet au 2 août 2025, la marque de rhum Don Papa déploie un dispositif événementiel sur le littoral atlantique : le Summer Tour Don Papa – Édition Alon.



À travers une série de dix dates dans cinq établissements de la côte Sud-Ouest, ce parcours éphémère permettra au public de découvrir pour la première fois Don Papa Alon, une nouvelle référence développée à partir d’ingrédients traditionnellement utilisés aux Philippines.

Ce rendez-vous mettra en avant l’univers de la marque dans un cadre scénographié, avec la présence des équipes Don Papa, et proposera notamment des démonstrations autour de créations cocktail. Ces animations se tiendront dans un espace baptisé ALON CAMP, installé en extérieur et pensé comme un lieu de rencontre autour de l’histoire et des savoir-faire liés à Don Papa.



Le programme à ne pas manquer pour la fin Juillet :

• Le 17 et 18 Juillet au Dreambeach / Biscarrosse

• Le 21 et 22 juillet au Sunset café / Lacanau

• Le 24 et 25 juillet au Kontiki / Lacanau

• Le 27 et 28 juillet au Surfing / Seignosse

• Le 30 et 31 juillet à l’Apérock / Anglet