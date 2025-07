La nouvelle Hublot Classic Fusion Essential Taupe est peut-être notre Hublot préférée… de tous les temps

Hublot n’a pas vraiment l’habitude de faire dans la discrétion. La marque est réputée pour ses designs audacieux, ses couleurs vives et ses matériaux qui sautent aux yeux. Mais la nouvelle Classic Fusion Essential Taupe ? Elle est ultra-sophistiquée, et c’est exactement pour ça qu’on l’adore

Disponible en deux tailles – 42 mm et 45 mm – cette exclusivité en ligne est le quatrième opus de la série Essential de Hublot, qui met en avant des montres monochromes en éditions limitées. Elle pourrait bien être l’une des meilleures montres de la marque.

Après le succès des éditions grises, Hublot adopte désormais le taupe. Un mélange moderne et ombragé de gris et de marron, soudainement omniprésent dans l’univers horloger.

Nous avons déjà vu des teintes similaires sur des modèles récents signés Rolex, Seiko et A. Lange & Söhne, et c’est tout à fait logique. Le taupe se marie à merveille avec tout, et la version Hublot est totalement tendance sans en faire trop. Il est unisexe, sans saison et, surtout, facile à porter.

La montre elle-même reste classique. On y retrouve le boîtier en titane poli et satiné habituel, une lunette à six vis, un cadran taupe soleillé et le bracelet signature en tissu et caoutchouc aux tons assortis. Elle est animée par un mouvement automatique avec une réserve de marche de 48 heures et une étanchéité de 5 ATM. Rien d’extraordinaire : une horlogerie pure et nette. Et c’est ce qui la rend si spéciale. Hublot sait se montrer tape-à-l’œil – on le sait – mais la Classic Fusion Essential Taupe prouve qu’elle sait aussi se montrer raffinée. Elle est élégante sans être ennuyeuse, stylée sans être tapageuse. Bref, si l’idée d’une Hublot vous a toujours plu, mais pas l’attention que cela implique, cette montre est peut-être faite pour vous.



Douce et confiante, soigneusement conçue et légèrement différente, la Classic Fusion Essential Taupe est peut-être ma Hublot préférée à ce jour. À 8800 €, ce n’est pas vraiment un achat d’impulsion, mais pour une édition limitée Hublot en titane, c’est étonnamment raisonnable. Et comme toutes les éditions Essential, elle est disponible uniquement sur le site web de Hublot, ce qui garantit l’exclusivité sans vous obliger à courir après une sélection en boutique.