La Zenith Chronomaster Original se pare d’une sublime teinte bleue

Zenith revisite l’une de ses montres les plus emblématiques avec une sublime teinte bleu nuit. La Chronomaster Original, descendante spirituelle de l’A386 de 1969 et l’une des premières montres à abriter le légendaire calibre El Primero, est désormais disponible avec un superbe cadran bleu nuit.

C’est la première fois que Zenith associe la Chronomaster Original à un cadran entièrement bleu, et c’est une merveille. Les sous-cadrans tricolores emblématiques de la marque (gris, gris foncé et bleu clair) sont toujours présents et fidèles à la réalité, mais ils reposent désormais sur un fond bleu intense qui ajoute une touche classique à ce chronographe au style classique.

La piste argentée au 1/10e de seconde qui entoure le cadran offre un contraste saisissant, améliorant la lisibilité tout en accentuant l’effet spectaculaire.

Le boîtier en acier inoxydable de 38 mm reste fidèle au modèle de 1969. Rond et sans lunette, il est doté de poussoirs à pompe, d’attaches facettées et d’un mélange de finitions polies et brossées. Cette montre est animée par le mouvement chronographe haute fréquence El Primero 3600, le nouveau modèle de Zenith. Il bat à 5 Hz et mesure le temps au 1/10e de seconde grâce à une trotteuse centrale qui fait le tour du cadran toutes les dix secondes.

Les acheteurs ont le choix entre un bracelet classique en acier à trois maillons ou un bracelet en cuir de veau bleu avec coutures assorties, tous deux équipés d’une boucle déployante. Que vous optiez pour l’acier ou le cuir, cette Chronomaster à cadran bleu rend un hommage à la fois frais et fidèle à une véritable icône horlogère. Elle est disponible dès maintenant dans les boutiques Zenith et sur la boutique en ligne de la marque, au prix de 10400 €.