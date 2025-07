Un chronographe Tudor en édition limitée pour le Tour de France 2025

Conçu pour répondre aux exigences extrêmes du cyclisme professionnel, le Pelagos FXD Chrono « Yellow » de Tudor est un chronographe léger en édition limitée, doté d’une véritable aptitude pour les courses.

Ce nouveau chronographe Tudor ne s’inspire pas seulement du cyclisme professionnel, il est conçu pour lui. Le Pelagos FXD Chrono « Yellow » est une machine de chronométrage de course à la fois légère et performante, créée en partenariat avec la légende du cyclisme Fabian Cancellara, qui revient en France cet été non pas comme coureur, mais comme propriétaire d’équipe. Et il le fera avec une touche de jaune au poignet, clin d’œil à ses 29 jours sous le célèbre maillot jaune du Tour de France.

Il succède à l’éblouissante Pelagos FXD Chrono rose – à mon avis, l’une des meilleures montres jamais conçues pour le sport et le cyclisme – et poursuit la volonté de Tudor de concevoir des outils véritablement utiles pour les conditions les plus difficiles. Seulement 300 exemplaires numérotés de ce modèle jaune sont produits, le numéro 7 étant déjà attribué à Cancellara lui-même. C’est un hommage mérité à un coureur qui a non seulement conquis certaines des routes les plus difficiles de France, mais a également contribué à façonner l’ère moderne du cyclisme de compétition.

La montre elle-même est un véritable bijou. Son boîtier est fabriqué en composite de carbone léger avec des éléments en titane, et son bracelet est doté de barrettes fixes pour plus de solidité. Un cadran noir mat aux accents jaune vif assure une lisibilité optimale, même à pleine vitesse sous une lumière intense.

Ce qui rend ce chronomètre spécialement conçu pour le cyclisme ? Son tachymètre. Contrairement à l’échelle traditionnelle dédiée à l’automobile, celui-ci s’enroule autour du cadran et est réglé sur les vitesses réelles des cyclistes, idéal pour vérifier la vitesse moyenne à la volée.

Au cœur de ce chronomètre se trouve le robuste calibre manufacture MT5813, un mouvement certifié chronomètre doté d’une réserve de marche de 70 heures, d’un spiral en silicium, d’une roue à colonnes et d’un embrayage vertical. Dérivé du mouvement Breitling 01, il a été modifié et fini par Tudor, offrant la fiabilité à toute épreuve que vous recherchez dans le feu de l’action. Le bracelet est tout aussi soigné : un bracelet en tissu technique jacquard noir de 22 mm avec une bande centrale jaune, créé en France sur des métiers à tisser du XIXe siècle par Julien Faure. Respirant, sûr et conçu pour l’action, il est conçu pour l’action.

Ce n’est pas seulement une montre aux couleurs du cyclisme : elle a été conçue en tenant compte des réalités de ce sport. Du choix des matériaux à l’agencement fonctionnel, elle est prête pour le jour de la course et les épreuves qui l’attendent.

La Tudor Pelagos FXD Chrono « Jaune » est disponible dès maintenant en édition limitée, au prix de 5490 €.