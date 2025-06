XGIMI lance la série MoGo 4 XGIMI présente la nouvelle série MoGo 4

XGIMI présente la la série MoGo 4, imaginée pour parler aux Millennials experts du numérique.

Le MoGo 4 combine design compact, puissance visuelle et fonctionnalités créatives dans un format ultra-portable. Il offre une projection Full HD 1080p lumineuse et détaillée, avec 450 ISO Lumens, pour une image éclatante jusqu’à 120 pouces. Pensé pour une utilisation intuitive et mobile, le MoGo 4 intègre deux haut-parleurs Harman/Kardon de 6 W, offrant un son cristallin à 360°. L’installation est instantanée grâce à un système d’activation rapide par simple traction, complété par la correction automatique du trapèze et une rotation à 360°, permettant de projeter sur n’importe quelle surface en toute simplicité.

La mini télécommande infrarouge, ultra-compacte, permet un contrôle rapide et intuitif, tandis que le cordon à boucle amovible facilite le transport et permet une personnalisation du style selon les envies.





Côté ambiance, le MoGo 4 propose une expérience visuelle unique grâce à un système de filtres créatifs aimantés. Le filtre Sunset est inclus pour créer une lumière chaleureuse, tandis que d’autres filtres sont disponibles pour varier d’un simple geste les atmosphères : Ondulation, pour une sensation apaisante, Paysage de rêve, aux teintes dynamiques et oniriques et Lunaire, parfait pour les ambiances douces en soirée.



Le MoGo 4 peut également se transformer en haut-parleur Bluetooth autonome, diffusant votre musique avec des jeux de lumières réactifs, pour une expérience sonore et visuelle synchronisée. Enfin, sa batterie longue durée garantit jusqu’à 2,5 heures de lecture vidéo en mode éco, 6 heures d’écoute musicale, et jusqu’à 5 heures de projection lorsqu’il est utilisé avec le support PowerBase Stand.



MoGo 4 – 599 € sur XGIMI.com et Amazon