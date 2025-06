La Focal Diva Utopia aux couleurs de la DS8 présidentielle

Focal a signé le prestigieux système sonore à bord de la DS N°8 mise à disposition de la Présidence française.



Ce coupé électrique haut de gamme embarque le Système Electra 3D by Focal, une installation hi-fi innovante développée exclusivement pour sublimer chaque trajet.

Fruit d’un minutieux travail de recherche et d’ingénierie, ce système incarne parfaitement le savoir-faire de Focal en acoustique ainsi que la capacité de la maison à créer des installations sur mesure pour ses partenaires : chaque composant a été pensé pour offrir une immersion sonore exceptionnelle, transformant les trajets en une expérience inégalée.



À l’occasion de la Biennale des métiers d’art « Révélations » au Grand Palais (21-25 mai 2025), Focal est allée encore plus loin en dévoilant l’enceinte Diva Utopia dans une finition unique aux couleurs raffinées de la DS N°8.



Sublimée par des joues laquées ornées de délicates pièces de marqueterie de paille aux nuances vert d’eau et bleu nuit – une réalisation baptisée « éventail » et signée des prestigieux ateliers Lison de Caunes – cette création exclusive entièrement conçue dans les ateliers d’ébénisterie de Focal, au cœur de la Bourgogne, est une prouesse artisanale française.