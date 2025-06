Bose SoundLink Plus, le son nomade de l’été

La nouvelle SoundLink Plus est une enceinte Bluetooth robuste qui promet un son puissant dans un boîtier relativement compact.

Elle pèse moins de 2 kg, mais peut accueillir un haut-parleur de basses, un tweeter et quatre radiateurs passifs, ainsi qu’une batterie offrant 20 heures d’autonomie. Elle peut également servir de batterie externe portable pour vos autres appareils électroniques. Voilà de quoi donner envie de l’adopter cet été.

Vous ne risquez pas de la perdre si vous optez pour l’édition limitée Jaune Citron. Des coloris Noir et Bleu Crépuscule sont également disponibles. Tous trois sont dotés de la même grille en acier thermolaqué et de la même finition en silicone doux au toucher que le reste de la gamme SoundLink, et sont étanches (IP67). Ils flottent également et sont dotés d’une dragonne en nylon robuste pour un transport facile. Associez-les en stéréo ou utilisez-les en mode fête avec n’importe quelle autre enceinte SoundLink. Elle sera disponible le 26 juin au prix de 250 €.

Bose a également revisité sa petite sœur SoundLink Micro avec une version 2e génération. Nouveauté 2025 : une dragonne en nylon amovible facilite l’accrochage de cette enceinte compacte à votre vélo ou à votre sac. La charge USB-C est également au rendez-vous, et l’autonomie a été portée à douze heures entre deux recharges. L’enceinte est équipée d’un seul haut-parleur et de deux radiateurs passifs, et le tout est certifié IP67. Il ne devrait pas arriver avant plus tard dans l’année, où il devrait vous coûter 120 € en noir ou en bleu crépuscule.