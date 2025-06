Fujifilm X-E5, un nouvel appareil photo hybride magnifique

Un style rétro élégant et léger ne signifie plus un raffinement des fonctionnalités.

Fujifilm a produit de nombreux appareils photo exceptionnels ces dernières années, mais il faut dire que le X-E4 de 2021 n’est pas considéré comme un classique moderne. Rares sont ceux qui pourraient critiquer son style rétro, sa compacité ou sa qualité d’image générale, mais l’absence de stabilisation d’image intégrée (IBIS) a été un véritable choc pour un appareil photo hybride dans cette gamme de prix.

Le X-E4 a discrètement été abandonné en 2023, mais il a maintenant un successeur : le magnifique Fujifilm X-E5. Lancé aujourd’hui, le X-E5 est doté d’un boîtier télémétrique saisissant (avec des touches argentées ou noires), du même capteur CMOS X-Trans 5 HR de 40,2 MP que celui des X-T5 et X100VI, et enfin de l’IBIS. La nouvelle stabilisation intégrée à cinq axes offre au X-E5 des prises de vue plus nettes et des vidéos plus stables lors de prises de vue à main levée.

Et ce n’est pas la seule nouveauté du Fujifilm X-E5. La qualité de fabrication a également été améliorée, avec une nouvelle plaque supérieure en aluminium usiné remplaçant celle en plastique des anciens modèles X-E. Formée d’une seule pièce de métal, la nouvelle conception de la plaque supérieure est non seulement légèrement plus haut de gamme que celle des anciens X-E, mais devrait également rendre la manipulation des molettes plus agréable et tactile.

On trouve trois molettes sur le dessus : une pour la vitesse d’obturation, une pour la compensation d’exposition et une autre permettant de passer rapidement d’un mode de simulation de film signature de Fujifilm, modifiant instantanément l’aspect des photos et des vidéos. Le Fujifilm X-E5 peut enregistrer des vidéos 6,2K jusqu’à 30 ips, dispose d’un autofocus de suivi assisté par IA et d’un écran arrière inclinable à 180 degrés. Fidèle au style rétro du X-E5, le minuscule viseur électronique est désormais doté d’un mode d’affichage classique épuré, qui, selon Fujifilm, reproduit l’expérience simplifiée et épurée du viseur d’un appareil photo argentique 35 mm (il s’agit néanmoins d’un minuscule viseur électronique obsolète, apparemment identique à celui utilisé sur le X-E1, il y a 13 ans).

Un levier de commande personnalisable est également présent à l’avant, permettant de régler des paramètres tels que le mode d’affichage, le zoom numérique ou le format d’image. Même la bandoulière fournie est rétro, avec sa texture corde attrayante.

Fujifilm lance également un nouvel objectif pancake ultra-compact et résistant aux intempéries en complément de l’appareil photo : le XF23mm F2.8 R WR. Ensemble, ils forment un duo léger et ultra-portable, avec un poids combiné de seulement 535 g.

Le Fujifilm X-E5 sera disponible à partir d’août 2025 au prix de 1 299 £ boîtier seul ou de 1 549 £ en kit avec l’objectif 28 mm.

X-E5 (boitier nu)

Disponible en Noir et Silver en Août 2025, 1549 €

Kit X-E5 + XF23mmF2.8 R WR

Disponible en Noir et Silver en Août 2025, 1799 €