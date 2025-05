H. Moser & Cie est passée d’une simple réplique mécanique de l’Apple Watch à une véritable rivale avec la Streamliner Alpine Mechanics Edition.

En 2019, H. Moser & Cie a créé l’événement avec une idée audacieuse : créer une montre mécanique ressemblant à une Apple Watch. Cette pièce, baptisée Swiss Alp Watch, vaut le détour si vous êtes amateur de montres connectées. C’était autant une parodie qu’une protestation : un rappel qu’une montre artisanale et tic-tac pouvait encore tenir le coup dans un monde d’écrans noirs et de notifications incessantes. Mais aujourd’hui, la marque ne plaisante plus…

Avec sa nouvelle Streamliner Alpine Mechanics Edition, Moser est passé de la moquerie à la création de sa propre montre connectée. Il s’agit d’un outil numérique haut de gamme, riche en fonctionnalités, conçu en partenariat avec Alpine Motorsports et spécialement pour les exigences de l’écurie de Formule 1. L’univers des associations auto-montres regorge d’exercices de branding. Un cadran en fibre de carbone par-ci, une bande de course par-là. Le travail est fait. Mais le partenariat entre H. Moser & Cie. et Alpine va bien au-delà du simple échange de badges.

Les deux marques ont commencé à collaborer en 2024, avec l’objectif de créer des montres utiles aux équipes de F1 et d’endurance Alpine. Et c’est exactement ce qu’elles ont fait.

Elles ont lancé deux montres sous la bannière Streamliner : l’une mécanique, l’autre numérique. La première, la Streamliner Alpine Drivers Edition, est un chronographe flyback squeletté audacieux, conçu pour les poignets des pilotes Alpine (Pierre Gasly et Franco Colapinto). La seconde, la Streamliner Alpine Mechanics Edition, est une montre connectée hybride entièrement connectée, conçue pour les mécaniciens et l’équipe qui assurent le bon fonctionnement des voitures.

Streamliner Alpine Drivers Edition

Commençons par la version mécanique. La Streamliner Alpine Drivers Edition est animée par une version squelettée du mouvement AgenGraphe, un calibre chronographe haut de gamme développé avec Agenhor. C’est une machine élégante, conçue pour la lisibilité et les fonctionnalités de course.

Fini les compteurs traditionnels. Au lieu de cela, elle utilise un affichage central pour les minutes et les secondes, avec une fonction flyback pour des remises à zéro instantanées – un incontournable en sport automobile. Visuellement, elle ressemble à une monoplace épurée : les ponts en V évoquent les bras de suspension de la F1, le pont central imite un casque et le rotor a la forme d’une jante de roue alpine. Le boîtier de 42,3 mm est en acier PVD bleu et surmonté d’un verre saphir légèrement bombé. C’est une ode à la performance, certes, mais avec l’élégance épurée du Streamliner, signature de Moser.

Streamliner Alpine Mechanics Edition

Mais c’est la Streamliner Alpine Mechanics Edition qui représente le véritable saut technologique. C’est une véritable montre connectée, comparable à une Withings ou une Pininfarina. Un véritable outil pour les ingénieurs d’Alpine, conçu de A à Z avec leur contribution.

Elle fonctionne sur une plateforme connectée développée par Sequent et se connecte à votre téléphone via Bluetooth Low Energy 5.3. Son écran noir discret s’illumine pour afficher les informations essentielles à la course, et comprend un « Mode Course » unique activé par un bouton de synchronisation. Ce mode affiche les messages spécifiques à l’équipe, les comptes à rebours avant le départ des courses et les alertes liées au calendrier de la F1. Elle dispose également d’une fonction GMT avec sélection du pays, d’un chronographe à rattrapante et d’un calendrier perpétuel.

La batterie offre une autonomie allant jusqu’à un an en mode heure seule, ou six week-ends de Grand Prix lorsqu’elle est allumée et connectée. Finies les routines de recharge nocturne.

La Streamliner Alpine Mechanics Edition est compatible avec iOS et Android.

Malgré toute cette technologie, Moser a su préserver l’ADN visuel de la marque. Son petit cadran bombé Funky Blue fumé, avec aiguilles et index, lui confère un style Moser classique. À la fois instrument numérique et montre de luxe, c’est un territoire entièrement nouveau.

Disponibilité

Les deux montres sont présentées sous forme de coffret ; seulement 200 exemplaires seront vendus ensemble, dans un véritable écrin de collection, au prix de 70 000 $. L’Édition Mécanique sera également disponible séparément pour les propriétaires des précédents tourbillons Moser inspirés des Alpes, limitée à 500 pièces, prouvant ainsi qu’il ne s’agit pas d’une expérience unique.

Moser la qualifie de « chapitre inaugural », et si l’on ignore encore si l’Édition Mécanique sera un jour proposée au grand public, elle illustre les possibilités offertes par la technologie à un horloger traditionnel.