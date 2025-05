Ce téléphone à 349 € et possède une batterie plus puissante que n’importe quel modèle haut de gamme

Le Moto G86 embarque une batterie imposante de 6720 mAh et se classe parmi les trois autres téléphones abordables de Motorola.



Si vous envisagez un nouveau smartphone, le prix de 1 000 € généralement affiché sur les derniers modèles est quelque peu rebutant. C’est là que les téléphones milieu de gamme ou d’entrée de gamme entrent en jeu. Mais ils sacrifient généralement certaines fonctionnalités pour obtenir ce prix plus bas, et la batterie est souvent un facteur important. Mais ce téléphone Motorola à 349 € possède une batterie plus puissante que n’importe quel modèle haut de gamme.

Le nouveau Moto G86 Power est doté d’une batterie si imposante qu’elle fait passer la plupart des modèles phares pour des jouets de bureau. Sous le capot, on retrouve une batterie de 6720 mAh, soit 53 heures d’autonomie potentielle.

Il ne s’agit pas d’une simple grosse batterie plaquée sur une coque en plastique. Motorola a réussi à l’envelopper dans un boîtier vraiment élégant. Il offre un écran pOLED Super HD, la technologie HDR10+ et une luminosité impressionnante de 4500 nits. Ce téléphone est conçu pour durer, avec une résistance à l’eau IP68/IP69 : qu’il tombe, soit trempé ou traîné dans la poussière, il ne mordra pas la poussière.

Tout cela est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 7300, associée à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce n’est pas le processeur le plus récent, mais il devrait pouvoir gérer toutes les applications que vous lui lancerez. Le système photo est également performant : on retrouve un capteur Sony LYTIA 600 de 50 MP, un réglage par IA et un combiné grand-angle/macro sur le côté. Une caméra selfie de 32 MP est également intégrée pour parfaire le tout. Le son devrait être de qualité, avec du Dolby Atmos diffusé par des haut-parleurs stéréo.