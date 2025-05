Honor 400, un milieu de gamme prodigieux

Honor revient en force avec sa série 400, et le modèle standard prouve qu’il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour profiter d’un smartphone premium. Un concentré de technologie à 499 €, avec l’IA comme atout maître.

Lancé à 499 €, le Honor 400 se positionne comme une alternative crédible aux Pixel 9a et Galaxy A56, tout en proposant des fonctionnalités qui feraient rougir certains flagships. Mais cette promesse tient-elle la route au quotidien ?

Considérez le Honor 400 comme un smartphone d’entrée de gamme et vous passerez à côté de l’essentiel. Il faut au contraire l’envisager comme un concentré de technologies intelligentes à prix abordable, soit l’un des rapports qualité-prix les plus séduisants du marché. Certes, son prix de 399 € le place au-dessus de certains concurrents Android, mais ses caractéristiques techniques et ses fonctionnalités IA lui permettent de rivaliser avec des appareils bien plus onéreux.

Design et finition : l’art de bien paraître

Bonne nouvelle pour ceux qui en ont assez des designs fades ! Le Honor 400 abandonne les courbes micro de son prédécesseur pour adopter un look résolument moderne, avec des tranches plates et des panneaux de verre parfaitement plats. Cette nouvelle approche le rapproche visuellement d’un iPhone 16 ou d’un Galaxy S25+, mais pour une fraction du prix.

Le châssis en aluminium (qui ressemble à s’y méprendre à du métal premium) et le dos en verre mat confèrent une sensation haut de gamme surprenante. La version Midnight Black résiste remarquablement aux traces de doigts – un détail qui compte au quotidien. Les couleurs Meteor Silver et Desert Gold offrent des alternatives plus audacieuses pour ceux qui souhaitent se démarquer.

L’une des améliorations les plus notables par rapport à la série 200 concerne la certification IP65. Exit les inquiétudes liées aux projections d’eau : le Honor 400 résiste aux jets d’eau sous tous les angles et ignore complètement la poussière. Sans oublier la fonction “Super Rainproof Touch” qui maintient la réactivité de l’écran tactile même sous la pluie – un avantage non négligeable sous nos latitudes.

Le module photo, redessiné dans un style rappelant les Huawei Pura 70, abandonne l’ovale peu convaincant de la série précédente. Cette nouvelle configuration à double capteur affiche une sobriété bienvenue, même si elle trahit immédiatement le positionnement milieu de gamme de l’appareil.

Une luminosité éblouissante

L’écran de 6,55 pouces du Honor 400 impressionne par ses spécifications techniques. Cette dalle OLED de définition 1200 x 2664 pixels offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe atteignant 5000 nits. Ces chiffres placent l’appareil dans la cour des grands, et l’expérience visuelle suit : couleurs éclatantes, noirs profonds et lisibilité parfaite même en plein soleil.

Honor pousse l’attention portée au confort visuel plus loin que la concurrence. La liste des certifications et fonctionnalités dédiées à la santé oculaire inclut le PWM à 3840 Hz, le mode faible lumière bleue, l’affichage nocturne circadien, ou encore le mode “prévention du mal des transports”. Si vous passez de longues heures sur votre smartphone, ces attentions ne passeront pas inaperçues.

Côté audio, la configuration stéréo avec haut-parleurs positionnés en haut et en bas offre une qualité correcte pour le segment tarifaire, avec des détails présents et un rendu des basses supérieur à la moyenne des smartphones milieu de gamme. Le volume maximum demeure cependant modeste, même avec le “mode 200% haute intensité” activé.

La révolution du capteur unique

Le Honor 400 adopte une approche audacieuse en matière de photographie. Fini le téléobjectif dédié de la série 200 : place à un capteur principal de 200 MP au format 1/1,4 pouce, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Cette configuration peut sembler minimaliste, mais elle cache une philosophie intéressante.

Ce capteur de 200 MP, identique à celui utilisé comme téléobjectif sur les Xiaomi 15 Ultra et Vivo X200 Pro, démontre ici ses qualités en tant que capteur principal. La finesse des détails capturés impressionne, et les performances en basse lumière surpassent celles de nombreux concurrents directs. L’absence de téléobjectif dédié se compense par les capacités de zoom numérique du capteur haute résolution, efficace jusqu’à 10x en conditions lumineuses favorables.

L’atout secret réside dans la fonction “AI Super Zoom”. À partir de 15x, l’intelligence artificielle prend le relais pour améliorer le rendu des images via un traitement cloud. Contrairement aux premiers essais sur le Magic 7 Pro, les résultats se montrent plus convaincants et moins fantaisistes, avec un zoom maximum de 30x qui reste exploitable.

Le mode portrait Studio Harcourt, signature de Honor, fait son retour avec la même qualité d’exécution. Cette fonctionnalité transforme n’importe quel selfie en portrait digne d’un studio professionnel, un atout considérable pour les amateurs de réseaux sociaux.

L’ultra grand-angle, moins impressionnant, remplit son rôle sans éclat particulier. Il propose toutefois une fonction macro appréciable, mais peine en conditions de faible éclairage.

L’IA au service du quotidien

Magic OS 9, basé sur Android 15, divise par son approche peu orthodoxe du système de Google. Cette interface emprunte beaucoup à iOS, avec des panneaux de notifications et de contrôle séparés, l’absence de tiroir d’applications par défaut, et même des équivalents de Dynamic Island et du mode StandBy d’Apple. Cette familiarité peut rassurer les transfuges d’iPhone, mais dérouter les puristes d’Android.

L’intelligence artificielle constitue le véritable argument de vente du Honor 400. L’appareil inaugure la fonction “Image to Video” de Google, qui transforme n’importe quelle photo en vidéo de 5 secondes. Les résultats, imprévisibles mais souvent bluffants, oscillent entre le réalisme saisissant et l’absurdité assumée. Cette exclusivité temporaire (la fonction arrivera sur d’autres appareils) illustre l’avance d’Honor en matière d’intégration IA.

Les outils d’édition photo propriétaires rivalisent avec les meilleures applications tierces. La fonction “AI Eraser 2.0” supprime les éléments indésirables avec une précision remarquable, tandis que “AI Outpainting” étend intelligemment le cadre des images. Le changement de vêtements en un clic ou la détection de deepfakes en appel vidéo complètent un arsenal IA impressionnant.

Honor améliore considérablement sa politique de mise à jour : 6 ans de mises à jour Android majeures et 6 ans de correctifs de sécurité. Cette promesse place l’appareil à égalité avec les références du marché et rassure sur la longévité de l’investissement.

Performances et autonomie : l’endurance avant tout

Le processeur Snapdragon 7 Gen 3, identique à celui de la série 200, livre des performances cohérentes pour un usage quotidien. Navigation, multimédia et multitâche s’exécutent sans accroc, mais les joueurs exigeants devront tempérer leurs attentes. Les titres très exigeants comme Genshin Impact ou Zenless Zone Zero nécessitent des compromis graphiques pour maintenir une fluidité acceptable – 30 fps en qualité moyenne ou 60 fps en qualité réduite.

L’autonomie constitue le véritable point fort de l’appareil. La batterie de 5300 mAh, utilisant la technologie silicium-carbone, assure facilement deux jours d’utilisation modérée. Même en usage intensif, l’appareil termine la journée avec 30 à 40 % de charge restante.

La charge rapide de 66W, bien qu’en retrait par rapport aux 100W de la génération précédente, reste efficace. Le passage de 0 à 75 % s’effectue en une trentaine de minutes, suffisant pour la plupart des utilisateurs. L’absence de chargeur dans la boîte européenne constitue cependant un regret.

Verdict Honor 400

Le Honor 400 frappe fort dans le segment milieu de gamme. Ses performances équilibrées, son autonomie excellente et ses fonctionnalités IA innovantes compensent largement ses quelques compromis. L’écran éblouissant, la qualité de construction premium et la politique de mise à jour généreuse renforcent son attractivité.

Ce n’est certes pas l’option la plus puissante de sa catégorie tarifaire – les joueurs se tourneront vers des alternatives comme le Poco F7 Pro. Mais pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre photographie, intelligence artificielle et autonomie, le Honor 400 s’impose comme l’une des propositions les plus séduisantes à 499 €. Un smartphone qui prouve qu’innovation et accessibilité peuvent faire bon ménage.