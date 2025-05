LEGO et Nike, des briques et des baskets

Le Groupe LEGO et Nike annoncent officiellement le lancement de leur partenariat pluriannuel, qui débutera cet été avec une série d’expériences immersives et de produits co-créés.

Bonne nouvelle : le premier set LEGO Nike Dunk en partenariat avec Nike sera disponible dès le 1er juillet prochain. Un hommage créatif à la culture sneaker et au basketball, tout cela dans l’esprit ludique de LEGO. Ce set de 1180 pièces, destiné pour les 10 ans et plus, permet de créer une réplique de la célèbre sneaker Nike Dunk, accompagnée d’un mini ballon de basket en briques, du slogan « Dunk » et du personnage B’Ball Head.

Le modèle Nike Dunk intègre des compartiments pour ranger en toute sécurité des bagues de championnat ou d’autres accessoires indispensables, ainsi que des lacets pour varier les styles. Inspiré de la mythique sneaker lancée il y a plus de 40 ans, ce set rend hommage à la culture sneaker et à l’esprit créatif de la marque LEGO, où se rencontrent l’univers du basket et celui de la construction. Il inclut également un mini ballon de basket : le B’Ball Head. D’autres sets sont attendus dès septembre… Le set LEGO Nike Dunk est disponible en précommande sur LEGO.com/Nike, pour 99,99 €. Cet été, les deux marques dévoileront une collection emblématique réalisé en co-création : des chaussures, des vêtements pour enfant, ainsi que des sets LEGO.