Thule Glide 3, la poussette de jogging idéale

Thule, expert des équipements de mobilité depuis 1942, présente une nouvelle version de sa poussette faite pour la course iconique – Thule Glide 3, disponible dès le mois de juin 2025.



Forte de ses années d’expérience à perfectionner son modèle de poussette de jogging, Thule a repris tout ce qui plaisait aux familles actives pour pousser la performance, le confort et la sécurité encore plus loin. Dotée d’un châssis aérodynamique léger, de larges roues et d’éléments de confort et de sécurité améliorés, elle devient la poussette ultime pour les parents coureurs !