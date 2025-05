Honor garantit six ans de mise à jour pour les Honor 400 et 400 Lite

La série HONOR 400 intégrera des capacités IA avancées via Google Cloud et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2030.

À la suite de la conférence Google I/O 2025, la marque high tech iconique HONOR annonce un engagement de 6 ans de mises à jour Android pour les HONOR 400 et 400 Lite. Ce nouveau modèle intégrera également des fonctionnalités IA de pointe développées avec les technologies Google et recevra la mise à jour vers Android 16 dès 2025.

Forte d’une collaboration durable avec Google, HONOR figure parmi les premières marques à proposer la toute dernière expérience Android. Ce partenariat stratégique permet aux développeurs d’accéder rapidement aux nouvelles versions d’Android, garantissant un accès rapide aux fonctionnalités les plus récentes et les plus sécurisées. L’année dernière, HONOR s’est illustré en proposant l’une des toutes premières versions bêta d’Android 15 aux développeurs. Dans la continuité de cette dynamique, la version bêta 3 d’Android 16 est déjà disponible pour les développeurs sur le HONOR Magic7 Pro depuis le 7 mai.

Les fonctionnalités d’Android 16 seront prochainement accessibles sur le HONOR Magic7 Pro, le HONOR Magic V3 et les HONOR 400 & 400 Lite, qui bénéficieront tous d’une version de MagicOS basée sur Android 16 dès 2025. Cet engagement témoigne de la volonté d’HONOR d’offrir une technologie de pointe ainsi qu’un haut niveau de sécurité, dès leur mise à disposition. Grâce au modèle de génération vidéo de Google, Veo 2, via Google Cloud Vertex AI, le HONOR 400 permettra de transformer des images statiques – qu’il s’agisse de photos personnelles, de créations générées par IA ou de souvenirs anciens – en courtes vidéos animées de 5 secondes, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux, tant sur Android que sur iOS.