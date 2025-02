Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée Tactix 8

Cette montre tactique robuste existe en deux tailles et inclut un haut-parleur, un microphone, ainsi qu’un nouveau profil d’activité pour le rucking afin de mieux se préparer à la prochaine mission.



Garmin annonce aujourd’hui le lancement de la tactix 8, sa montre GPS connectée tactique nouvelle génération. Disponible en deux tailles (le nouveau boîtier de 47 mm et l’ancien de 51 mm), la tactix 8 intègre de nouvelles fonctionnalités dédiées, comme le rucking et la plongée, ainsi qu’un haut-parleur et un microphone. Conçue selon les normes militaires américaines (MIL-STD-810) en matière de résistance à la chaleur, aux chocs et à l’eau, elle possède également des boutons étanches pour être utilisée en plongée jusqu’à 40 mètres de profondeur. Le nouveau modèle 47 mm avec écran AMOLED dispose d’une autonomie de 16 jours en mode montre connectée, tandis que le modèle 51 mm solaire offre jusqu’à 48 jours d’autonomie en mode écran toujours allumé.



Disponible en deux tailles, avec un boîtier de 51 mm ou le nouveau boîtier de 47 mm, la tactix 8 est équipée de boutons étanches et d’un nouveau cache de protection des principaux capteurs. Ces matériaux haut de gamme, comme le titane de la lunette et le verre en cristal de saphir sont conçus pour résister aux rayures, même dans les conditions les plus difficiles. Il est possible de passer et de recevoir des appels depuis la montre lorsqu’elle est couplée à un smartphone compatible. Les commandes vocales telles que « Démarre une activité de randonnée », « Règle un minuteur sur 5 minutes », « Enregistre un waypoint » peuvent être activées directement depuis la montre, aucune connexion au téléphone n’étant nécessaire.

Le nouveau profil d’activité Rucking permet d’entrer le poids de son sac à dos pour mieux comprendre les efforts physiques durant une course de trail, une randonnée ou une marche. Cette fonction désactive l’enregistrement de la VO2 max si le sac pèse plus de 2 kg.