Essai – Ford Explorer, plutôt une bonne idée !

Le SUV électrique est aujourd’hui un engin incontournable dans toute gamme de constructeur généraliste qui se respecte. Ford se met donc à la page avec cet Explorer nouvelle génération, qui se situe un cran en dessous du Mustang Mach-E. C’est plutôt une bonne idée, et on vous explique pourquoi…

C’est quoi ?

Oubliez l’Explorer de la précédente génération, qui avait eu droit à son essai dans les colonnes de ce site aux nobles idéaux. Avant, c’était un gros SUV de plus de 5 mètres de long, le genre d’engin adoré par les forces spéciales du FBI dans la moindre série TV américaine, motorisé chez nous par un V6 3.0 accouplé à un moteur électrique. Résultat : 457 chevaux, une efficience énergétique pas si nulle (avec une conso réelle sous la barre des 10 l/100), mais un engin qui a des spécifications qui appartiennent un peu au passé. Du coup, Ford a tiré un grand trait sur tout ça, mais ne s’est pas interdit de reprendre le nom Explorer pour sa nouvelle génération de SUV électrique. A noter que vous l’avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux : Ford a confié son Explorer électrique à l’influenceuse Leslie Alford pour couvrir un tour du monde. On a le droit d’y croire. Ou pas…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ? Ou pas tant que cela, en fait ! Car vous n’êtes pas sans savoir que les deux géants Ford et VW ont des accords industriels : ça se partage les technos sur les utilitaires (comme le Caddy et le Tourneo Connect, essayés ici) comme sur les gros pick-up (on vous a également parlé récemment du Ford Ranger). Et ça ne s’arrête pas là. Suite au Dieselgate, VW a forcé sur la transition électrique (peut-être même un peu trop vite, d’ailleurs), et Ford récupère une partie de la technologie. En gros, cet Explorer doit beaucoup au ID.4 de son concurrent et ami même s’il parvient à s’en distinguer suffisamment sur le plan esthétique. D’ailleurs plutôt réussi, de l’avis général.

Et sous le capot ?

Forcément, ce ne sont que des motorisations électriques. Trois possibilités s’offrent à vous. Avec un seul moteur (à l’arrière), c’est 204 ch, 79 kWh de batteries et 544 km d’autonomie. Ou bien 287 ch, 77 kWh et 602 km. Nous avions à l’essai la version la plus aboutie : deux moteurs électrique (avant + arrière), quatre roues motrices, 340 ch 79 kWh de batteries et 566 km d’autonomie. La vitesse de recharge rapide peut monter à 185 kW sur la version haut de gamme, 135 kW sur les autres.

Et au volant, ça donne quoi ?

Pas mal de bonnes choses ! Certes, on reconnaît le petit compteur typique des VW électriques, ainsi que les commodos et commandes sur le volant. Mais la grande dalle (14,6 pouces) d’info-divertissement est différente, et elle offre la curiosité d’être inclinable (en plus, quand elle est en position incliné, elle verrouille un petit espace de rangement). L’ergonomie des différents menus est plutôt complète et facile à appréhender.

Ensuite, la force des autos électriques et encore plus des SUV, est de se faire oublier et de vous plonger dans un océan de silence, de douceur et de sérénité. C’est le cas de cet Explorer en usage quotidien, qui vous transporte en toute quiétude (bon, pour les émotions, il reste les Mustang V8…), mais la surprise est que dès que l’on augmente le rythme à l’abord d’une série de virages, tant sa tenue de route que les sensations qu’il vous procure, grâce à un calibrage de la direction et des freins, sont plutôt meilleurs que celui du cousin technique de chez VW. Pas un petit paradoxe, non ? Enfin, en usage pratique et familial, 340 ch et 545 Nm suffisent largement (le 0 à 100 km/h est couvert en 5,3 secondes, mais c’est surtout les reprises canon que l’on retient). On choisira cette configuration si l’on parfois besoin de rouler avec quatre roues motrices, sur des routes enneigées, par exemple.

Son point fort ?

C’est d’avoir réussi à se construire sa propre identité malgré le parrainage technique de VW, une remarque valable pour l’intérieur, également, qui est spacieux et agréable.

Le verdict de Stuff

Après la Mustang Mach-E et en attendant l’arrivée très proche d’un Puma électrique, Ford complète sa gamme de « e-SUV » avec cet Explorer, bien né et convaincant à l’usage.

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique Cylindrée : – cm3 Puissance : 340 ch Couple : 545 Nm Boîte de vitesse : continue Poids : 2209 kilos Vitesse maxi : 180 km/h 0 à 100 km/h : 5,3 secondes Conso officielle / de l’essai : 16,1 kWh /100 / 18 kWh/100 Prix : gamme Ford Explorer EV à partir de 43400 €, version d’essai à partir de 52400 €