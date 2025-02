Essai – Le Mazda CX-60 E-SkyActiv D cultive sa différence

Les SUV étant à la mode, Mazda y va de son interprétation haut de gamme avec le CX-60. Mais le constructeur japonais aime ne rien faire comme tout le monde. Outre une motorisation hybride rechargeable déjà essayée ici, le CX-60 E-SkyActiv D vient également avec un original moteur 6 cylindres Diesel. Comme dans le temps. Pas vraiment, non… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Bel engin que ce CX-60, par ses dimensions généreuses (4,75 m de long, certes, mais 1,89 m de large) et des formes subtilement arrondies, qui lui donnent une belle présence. Bien posé sur ses appuis, un rien trapu, le CX-60 possède la stature qui sied à ce type d’autos. Et il a plus d’un tour dans son sac !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

On reparlera bientôt de son grand frère, le CX-80 (4,99 m de long, 7 places), mais tel qu’il est là, le CX-60 est déjà un beau concurrent aux Volvo XC60, BMW X3 et Mercedes GLC.

Et sous le capot ?

C’est là où ça devient intéressant ! Outre la version hybride rechargeable déjà essayée ici (elle allie un 4 cylindres 2.5 essence à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 327 chevaux, ce qui en fait la Mazda de série la plus puissante de l’histoire), la CX-60 abat un autre atout. Un indice : l’inscription « inline 6 » sur l’aile avant !

Là où, pour des questions de normes, certains constructeurs confient leur haut de gamme à un moteur 3 cylindres 1.2 (sic), Mazda réplique avec un 6 cylindres Diesel de 3.3 ! Hérésie ? Ben non, car dans la vraie vie, il est onctueux, mélodieux, et sobre. Sans même parler de la fiabilité à long terme car un gros moteur qui ne tourne pas vite va nettement plus loin qu’un petit qui mouline (nos salutations amicales aux propriétaires de Peugeot Puretech 1.2 à distribution par courroie…).

Et au volant, ça donne quoi ?

Dans la finition haut de gamme (Takumi Plus) de mon modèle d’essai, l’on se sent immédiatement bien à bord. Entre la belle luminosité, les sièges en cuir blanc, le revêtement en lin clair de la planche de bord et les placages en bois, c’est un vrai sentiment de bien-être et de sérénité qui prédomine, même si quelques commandes en plastique, un peu trop brillantes, apportent un léger bémol. Rien à dire non plus sur l’ergonomie : une molette rotative permet de gérer l’info-divertissement de manière logique et efficace. Au démarrage, le six-cylindres Diesel émet un bruit sourd ; on sait que c’est un Diesel, mais il y a la mélodie propre aux six-cylindres en ligne, des moteurs naturellement équilibrés. La boîte de vitesse est douce et, en usage courant, l’on réalise que le couple très généreux du moteur fait que l’on n’a pas besoin de prendre de tours : ça ronronne sous la barre des 2000 tr/min, en souplesse, et en vigueur au besoin. Ça, c’est parfait pour l’agrément. Le couple et l’allonge du moteur font de cette CX-60 une remarquable routière. Les sièges sont excellents, l’insonorisation est bonne (on entend juste le feulement du moteur en bruit de fond), par contre les suspensions sont étonnamment fermes pour un engin à la vocation familiale, sinon placide.

Son point fort ?

Gros moteur et petite consommation ? Les motoristes de Mazda sont des génies et leur politique, non pas du downsizing (mettre des moteurs plus petits dans une auto) mais du rightsizing (mettre ceux qui correspondent le mieux) est une réussite, puisque lors d’un essai assez long, je sors une consommation moyenne de 7,4 l/100. Soit moins que de pseudo vertueux engins mus par des moteurs 3 cylindres 1.2. CQFD.

Le verdict de Stuff

Elle ne fait rien comme les autres, cette CX-60. Stylée, bien équipée, performante et sobre, elle mérite beaucoup d’intérêt, en dépit d’une petite sécheresse de suspensions…

Les chiffres clé

Moteur : 6 cylindres en ligne, turbo-Diesel

Cylindrée : 3283 cm3

Puissance : 254 ch à 3750 tr/mn

Couple : 550 Nm à 1500 tr/min

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1874 kilos

Vitesse maxi : 219 km/h

0 à 100 km/h : 7,4 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,5 l/100 /7,4 l/100

Prix : gamme Mazda CX-60 à partir de 54 750 €, version d’essai Takumi Plus à partir de 70 650 €