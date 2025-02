Pourquoi vous allez vous laisser tenter par le SUV compact Citroën e-C3 Aircross

L’attrait des véhicules électriques est évident, mais ne négligez pas le charme français en la matière.

On aime la façon dont Citroën suit sa route et de produire des voitures indéniablement pratiques mais aussi originales. L’e-C3 Aircross en est un excellent exemple, avec beaucoup d’espace à l’intérieur malgré sa présentation de SUV compact, et beaucoup de personnalité pour faire bonne mesure. En fait, Citroën s’est tellement concentré sur l’aspect pratique qu’il a réussi d’une manière ou d’une autre à intégrer une troisième rangée dans l’édition à sept places.

Contrairement à la Citroën C4 remaniée, l’e-C3 Aircross est une proposition beaucoup plus attrayante. Cela est dû en partie à la stratégie tarifaire, la version essence commençant à 27400 € sur la route. L’e-C3 Aircross électrique de 83 kW, livré avec une batterie de 44 kWh dans la version chic Max, ne vous coûte que 31600 €. Très tentant.

Cette Citroën e-C3 Aircross est assez haute par rapport au sol, avec une garde au sol de plus de 20 cm qui lui confère une allure sympa. La description de SUV compact semble correcte puisqu’elle ne mesure que 4,39 mètres de long, complété par un empattement de 2,67 mètres. Les alliages « Aragonite » de 17 pouces ajoutent au look extérieur cool, qui à l’avant est un mélange soigné de lumières horizontales et verticales. Il existe également des clips de pare-chocs avant et arrière personnalisables, qui fonctionnent à merveille s’il existe une couleur de carrosserie suffisamment contrastée. En prime, la version Max est livrée avec un toit en peinture bicolore élégant, coloré en noir ou en blanc, ce qui donne à l’ensemble un aspect assez audacieux. Elle est surmontée de la dernière incarnation du logo Citroën, présenté via des badges assez grands sur la calandre et le hayon.

S’installer à l’intérieur de l’e-C3 Aircross s’est avéré être tout ce que l’on en attendait, avec une disposition du tableau de bord qui est définitivement un cran au-dessus de la moyenne de la catégorie. En effet, le compteur de vitesse et d’autres informations critiques pour le conducteur sont affichés assez loin devant le volant, comme un segment d’une longue barre qui s’étend d’un pilier à l’autre. On a plutôt aimé le petit volant carré, qui avait une belle épaisseur.

L’un des points forts de la Citroën e-C3 Aircross est bien entendu ses sièges, qui sont une caractéristique commune à la majorité de ces voitures de fabrication française. Ils fonctionnent en harmonie avec la configuration de suspension de Citroën, ce qui rend l’expérience à bord de la voiture super confortable. Une bonne chose, étant donné que la plupart de ces voitures transporteront des enfants à l’arrière.

La conduite

Avec son poids de 1 504 kilos et son combo batterie/moteur relativement petit, la Citroën e-C3 Aircross n’est pas aussi vive que certains concurrents. Le 0 à 100 km/h et la vitesse de pointe n’ont rien d’extraordinaire non plus, mais le travail est fait de manière décente. Sur autoroute, la Citroën e-C3 Aircross se comporte très bien, avec une sensation étonnamment silencieuse grâce au faible niveau de bruit des pneus.

Même sur les routes secondaires, la Citroën e-C3 Aircross avait encore beaucoup de marge de manœuvre. Bien sûr, ce n’est pas une voiture rapide, loin de là, mais elle en a assez pour se sortir de situations délicates. Nous étions cependant un peu réticents à trop tenter de dépasser.

L’autonomie n’est pas brillante non plus, mais il s’agit d’une voiture rapide et facile à recharger, avec un 20 à 80 % ne prenant qu’environ 26 minutes sur un chargeur commercial de 100 kW. Passer la nuit à la maison avec un appareil de 7 kW ne poserait donc aucun problème. Et c’est là que de nombreux propriétaires familiaux désireux de maintenir les coûts de recharge aussi bas que possible feront de même. Citroën prévoit de dévoiler une édition avec une batterie plus grande prochainement.

La technologie

L’écran d’infodivertissement de 10,25 pouces qui se trouve au-dessus de la disposition géniale du tableau de bord est pratique plutôt que fantastique. Il est livré avec tout ce dont on a besoin, y compris Apple CarPlay et Android Auto, le tout regroupé dans une présentation de style widget qui facilite la navigation lors de vos déplacements. Nous avons été satisfaits de la zone de chargement Wi-Fi sans fil ci-dessous et de la poignée de ports USB-C également.

En fait, la version Max ne laisse en rien sur sa faim. Les aides à la conduite étaient nombreuses, l’offre standard de freinage de sécurité actif, d’assistance active au maintien de voie, d’alerte du conducteur et de reconnaissance des panneaux de vitesse en étant des exemples évidents. La voiture d’essai était également équipée de capteurs de stationnement avant et arrière, d’un système de détection des angles morts et d’une caméra de recul. La qualité de la vue était assez acceptable, même si elle ne semble pas aussi sophistiquée que certaines, mais c’est normal, vu le prix de la voiture.

Verdict de la Citroën e-C3 Aircross

Voilà une bonne voiture pour pas énormément d’argent. Certes, cela suppose des compromis, avec une suite acceptable plutôt qu’excitante de gubbins d’infodivertissement et une gamme facile à vivre mais qui pourrait être meilleure. A noter que l’option sept places n’est disponible que sur les versions essence/hybride de la voiture. De toutes façons, je pense toujours que la troisième rangée semble assez étroite et ne sera vraiment utile que pour les personnes de petite taille. En tant que cinq places, la Citroën e-C3 Aircross fonctionne à merveille – en plus il y a un coffre de 460 litres, qui n’est que légèrement compromis par la façon dont les piliers s’inclinent vers l’arrière à l’arrière. Abaissez les sièges 60/40 et l’espace de chargement passe à 1 600 litres. C’est un package très pratique.