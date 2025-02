Cette montre à prix sage pour le 75e anniversaire d’Orient a tout pour conquérir votre poignet

Comment ne pas avoir un faible pour les montres Orient ? Elles constituent un excellent point de départ pour quiconque se lance dans le monde des montres mécaniques, grâce à leur design élégant et leur rapport qualité-prix impressionnant. Mais un détail agace souvent : un logo un brin démodé.

C’est pourquoi les nouveaux modèles en édition limitée du 75e anniversaire ont de quoi enthousiasmer, qui plus est à moins de 500 €. Ces montres adoptent une superbe esthétique vintage, complétée par un logo cursif Orient des années 1950 propre, raffiné et élégant sans effort. Honnêtement, on aimerait qu’Orient en fasse son logo par défaut sur tous les modèles – cela ne fait que rehausser l’ensemble du design.

Les modèles anniversaire sont également disponibles en deux variantes, Orient Bambino et Orient Bambino dotés d’un indicateur de jour et de nuit, avec respectivement 9500 et 5500 pièces limitées.

Ils présentent d’élégants cadrans blancs, des index en or rose et des aiguilles bleues éclatantes. L’ambiance rétro est complétée par un bracelet en cuir nubuck beige, et pour plus de polyvalence, un bracelet en cuir de veau échangeable est inclus.

Ces modèles disposent d’un mouvement automatique de manufacture avec une réserve de marche de 40 heures et, pour la première fois dans la série Bambino, d’un système d’échange de bracelet facile. Il s’agit d’une mise à niveau réfléchie qui vous permet de changer de bracelet sans problème, rendant les montres encore plus adaptables à votre style.

Les modèles du 75e anniversaire ressemblent à une lettre d’amour à l’héritage de l’Orient, offrant un mélange de bon goût entre tradition et caractéristiques modernes. Je ne peux m’empêcher d’espérer que l’introduction du logo cursif signale un changement de conception permanent.

Ces modèles en édition limitée valent environ 410 $ pour l’Orient Bambino à heure uniquement, et environ 500 $ pour l’Orient Bambino doté d’un indicateur jour et nuit.

En plus des modèles en édition limitée, Orient a lancé quatre nouveaux modèles Orient Bambino avec de nouvelles couleurs de cadran (photo ci-dessus). Les quatre nouvelles couleurs de cadran sont le vert, le bleu marine et le bordeaux avec finition soleil, et la première est le beige Orient Bambino.

L’esthétique du cadran est renforcée par des chiffres romains et des aiguilles en or rose, en or jaune et argentés dont les couleurs sont soigneusement coordonnées pour compléter chacune des couleurs nuancées du cadran. Ces modèles en édition non limitée sont à environ 350 $.