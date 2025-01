On a testé le Honor Magic 7 RSR – et sa touche de luxe Porsche Design

Porsche Design propose depuis un certain temps déjà des versions exclusives et opulentes des smartphones Honor, mais il pourrait avoir atteint son rythme de croisière avec le nouveau Honor Magic 7 RSR.

Le prochain produit phare Magic 7 Pro a reçu un traitement de luxe complet, apportant des éléments de style et des échantillons de peinture de la collection de voitures de Porsche – et intensifiant également les choses du côté des spécifications.

Sur le point d’atterrir en Europe après ses débuts en Chine en décembre dernier, le Magic 7 RSR reçoit une nouvelle version de la bosse hexagonale de la caméra arrière vue sur le Magic 6 RSR sortant. C’est un clin d’œil aux motifs hexagonaux que l’on retrouve dans toute la gamme Porsche, tout comme la ligne de pointe qui se trouve au centre du téléphone.

Cela n’évoquait pas la sensation du capot incliné d’un 911 lorsque Leon q décroché le téléphone, mais cela a ajouté un feeling que vous ne trouverez pas sur le Magic 7 Pro ordinaire. Cela est également vrai pour la subtile palette de couleurs violet Provence. Ce n’est pas aussi frappant que le Frozen Berry Metallic de Porsche, qui a été utilisé pour la RSR de génération précédente, et il n’y a pas d’option de peinture sur échantillon ici pour être correctement personnalisé, mais indéniablement distinctif. La version Agate Grey est un peu plus sérieuse, mais reste authentiquement Porsche.

En dessous, il est en grande partie identique au Magic 7 Pro standard – sauf que cette version reçoit une grosse batterie de 5 850 mAh, contre 5 275 mAh. Il s’agit d’une augmentation considérable et cela devrait signifier que cet engin peut gérer près de deux jours complets loin du secteur. Une recharge filaire de 100 W et une recharge sans fil de 80 W sont également intégrées pour des arrêts aux stands rapides.

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un chipset Snapdragon 8 Elite, au logiciel MagicOS 9 infusé d’IA (avec des icônes sur mesure sur le thème de Porsche Design) et à un capteur d’empreintes digitales à ultrasons rapide sous l’écran. La caméra selfie à reconnaissance faciale à balayage 3D en profondeur de Honor fait également son retour. Le tout se trouve sous un OLED de 6,8 pouces avec un verre incurvé 2,5D, placé dans un cadre en métal poli aux côtés plats.