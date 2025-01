La nouvelle TAG Heuer Formula 1 Chronograph est prête pour le summum du sport automobile

Le chronographe TAG Heuer Formula 1 va ajouter un peu d’adrénaline à votre poignet

TAG Heuer a dévoilé une mise à jour pleine d’adrénaline de sa collection Formule 1 lors de la LVMH Watch Week 2025. L’horloger suisse emblématique a présenté cinq nouveaux modèles, dont une variante de sa Formula 1, un Chronographe x Oracle Red Bull Racing.

Ces nouvelles montres rendent hommage à l’héritage de longue date de TAG Heuer en matière de sport automobile, à son nouveau sponsoring de la F1 et à son partenariat continu avec l’équipe Red Bull Racing.

Lancée pour la première fois en 1986, la collection Formule 1 a été le point d’entrée idéal à l’horlogerie suisse pour d’innombrables passionnés. Connue pour ses designs audacieux et ses couleurs vives, elle a marqué les débuts de TAG Heuer sous son nom actuel.

Des décennies plus tard, la gamme 2025 perpétue cette tradition tout en ajoutant des fonctionnalités modernes inspirées des courses de Formule 1.

Plus important encore, la collection Formule 1 conserve son lien avec la vitesse et la précision de la course, avec un boîtier redessiné s’inspirant des voitures de F1, notamment des formes aérodynamiques rappelant le nez d’une voiture et des lunettes avec des micro-perforations faisant référence aux disques de frein.

L’ergonomie et le confort occupent également une place centrale, avec une distance entre cornes optimisée et un profil de boîtier raffiné pour la portabilité. Les boîtiers légers en titane, certains avec des revêtements DLC, et les bracelets en caoutchouc dynamiques améliorent la durabilité et le confort, ce qui rend ces garde-temps aussi bien adaptés à la piste qu’aux week-ends décontractés.

Les aiguilles des heures et des minutes squelettées, les poussoirs profilés et les couronnes laquées aux couleurs vives offrent une sensation mécanique, tandis que la lunette tachymétrique en aluminium, encadrée par un anneau coloré entre le boîtier et la lunette, ajoute une esthétique technique audacieuse.

Les couleurs jouent en effet un rôle clé dans cette collection, puisque la montre s’inspire des courses nocturnes. Chaque modèle présente une palette de couleurs unique : des accents de rouge vif, de vert citron vif ou de bleu froid associés à des bretelles bicolores. Ces designs vibrants évoquent l’énergie des circuits de Grand Prix, avec les index en forme de piste de course de chaque montre encerclant un cadran opalin noir.

Point culminant du lancement, la TAG Heuer Formula 1 Chronograph x Oracle Red Bull Racing. Elle célèbre le partenariat de TAG Heuer avec l’équipe de course, avec un boîtier en titane, une lunette en carbone forgé et un cadran opalin bleu avec un motif de drapeau à damier.

Le sera disponible en mars 2025, avec un prix conseillé estimé de 4800 €