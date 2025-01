Klipsch dévoile l’enceinte portable Music City Party

Fort du succès des enceintes Music City Austin, Nashville et Detroit, Klipsch dévoilé au CES 2025, sa nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth Music City Party : Klipsch Vegas, Klipsch Miami et Klipsch New York.

Ces Music City Party se distinguent par des fonctionnalités uniques, idéales pour les amateurs de fêtes. Tous les modèles sont équipés d’un micro pour le karaoké, de poignées pour faciliter le transport, de boutons d’effets spéciaux pour stimuler la foule (klaxon, scratch de vinyle et applaudissements), ou encore d’un système d’éclairage RGB synchronisé avec la musique pour des effets visuels.



Les modèles Klipsch Vegas et Miami peuvent être montés sur pieds pour prendre de la hauteur, tandis que les modèles plus grands, Klipsch Miami et Klipsch New York, sont équipés de roues et d’une poignée rétractable pour des déplacements facilités. Les trois modèles peuvent être configurés selon les préférences de l’utilisateur grâce à l’application intuitive Klipsch Connect Plus. En quelques clics, ajustez les réglages d’égalisation, les modes d’éclairage, les modèles de lumière, et bien plus encore.



Grâce au savoir-faire de Klipsch et aux batteries rechargeables intégrées, la fête peut durer toute la nuit. La protection IPX4 assure une résistance aux éclaboussures, idéale pour une utilisation en extérieur. Six jeux de lumière RGB préréglés se synchronisent sur le rythme de la musique, avec des couleurs personnalisables via l’application. Les logos latéraux s’illuminent également pour amplifier l’atmosphère de la fête.



La technologie Party Link permet à l’utilisateur de connecter plusieurs enceintes Music City Party simultanément via Bluetooth 5.2 pour une expérience sonore encore plus immersive. L’option Ultra Bass, disponible sur tous les modèles, augmente les basses fréquences selon les besoins. Les prises auxiliaires 3,5 mm et les entrées instrumentales 6,35 mm transforment les soirées karaoké en véritables concerts improvisés. Un port USB-A est également disponible pour connecter et recharger vos appareils tout en animant la foule avec vos playlists favorites. Ces enceintes d’exception ont été conçues pour être les plus conviviales du marché. Un manuel simplifié disponible en neuf langues permet à chacun de profiter de leurs nombreuses fonctionnalités.