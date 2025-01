L’NSTAX mini LiPlay, gravure de mode instantanée

Minimaliste, épuré, discret – INSTAX mini LiPlay est l’incarnation de la sophistication discrète. Disponibles en vert Matcha, en blanc vaporeux et en bronze profond texturé, ces teintes neutres sont tout à fait adaptées à l’esthétique.

Il est préférable de laisser certaines choses au numérique, mais pour tout le reste, cet appareil photo instantané et imprimante photo 2-en-1 est le moyen idéal de capturer et d’imprimer vos images les plus importantes sur un film INSTAX mini (vendu séparément).

INSTAX mini LiPlay ne refuse jamais une occasion de prendre des photos, c’est pourquoi vous pouvez également contrôler cet appareil photo via votre téléphone portable grâce à la connectivité Bluetooth. Cela facilite la mise au point, la capture et le partage des images en déplacement, tout en vous permettant d’être présent sur toutes les photos que vous souhaitez prendre.



Vous aimez vivre l’instant présent ? L’INSTAX mini LiPlay vous permet d’être immortalisé à la seconde près. Composez la photo parfaite, prenez la pose désirée – si vous êtes dans le miroir, vous êtes dans l’instant. Avec une multitude de cadres et de filtres proposés , adaptés à l’humeur du moment, il n’a jamais été aussi facile de retoucher chaque photo prise avec INSTAX mini LiPlay avant de l’imprimer.

Créez des photos qui en disent long grâce au mode Son. Il suffit de capturer un extrait sonore lors de la prise d’une photo, de l’imprimer avec un QR code et de le scanner à l’aide de votre smartphone pour l’écouter. Personnalisez votre « look book » en utilisant simplement les touches de raccourci de INSTAX mini LiPlay. Choisissez les trois images les plus esthétiques, programmez-les et elles seront prêtes quand vous le souhaiterez. Pour la recharge en déplacement, vous trouverez désormais un port de recharge USB-Type C sur l’INSTAX mini LiPlay.