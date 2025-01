CES 2025 : Voici le Panoramic iDrive et le système d’exploitation X de nouvelle génération de BMW

Nous avons vu le nouveau système et l’avons essayé dans un environnement de réalité virtuelle. De quoi changer la donne pour l’évolution du portefeuille de produits de BMW.

Le nouveau système d’infodivertissement Panoramic iDrive de BMW, qui fonctionne sur le tout nouveau système d’exploitation X, vient d’être dévoilé au CES 2025. Il fait partie d’un nouvel ensemble technologique qui sera la clé de tous les nouveaux modèles BMW d’ici la fin de 2025, offrant aux propriétaires une gamme éblouissante de fonctionnalités numériques.

Panoramic iDrive se décompose en quatre parties principales : le tableau de bord Panoramic Vision, l’affichage tête haute 3D, l’écran tactile central et un savoureux volant multifonction. Il offre aux conducteurs et aux passagers davantage de choses à regarder et à interagir, tout en étant très agréable à regarder.

Après une démo VR, je suis convaincu que la façon dont il utilise parfaitement la zone jusqu’alors inutilisée au pied du pare-brise sera une révélation une fois qu’il prendra la route.

Quatre éléments ensemble

L’affichage tête haute n’a rien de nouveau, mais BMW l’a réinventé : le système projette désormais les informations d’un côté à l’autre du pare-brise. Entre les montants A se trouve une toute nouvelle zone graphique, projetée sur une surface noire imprimée sur le verre.

Astucieusement, alors que tout le monde dans la voiture peut voir cet affichage, seules les informations spécifiques à la personne au volant sont visibles du côté conducteur du véhicule. Le conducteur peut également personnaliser le contenu affiché en affinant ses options à partir d’une sélection de widgets contenus dans l’écran tactile central. On doit dire que les graphiques et la façon dont les informations sont présentées sont nets, clairs et vraiment attrayants.

De meilleures informations à l’écran

Il existe également un affichage tête haute 3D en option, situé au-dessus et pouvant être utilisé en complément de l’affichage inférieur. Cela peut, par exemple, donner au conducteur des conseils de navigation, des mises à jour sur le trafic et des informations sur la conduite automatisée. Loin d’être occupé et distrayant, le système que l’on a essayé lors d’une démo VR s’est avéré très efficace alors que l’on naviguait le long d’une route virtuelle semblable à la Pacific Coast Highway 1.

Le réglage des caractéristiques et des fonctions s’effectue en grande partie via l’écran central, qui présente un design parfaitement incliné qui se penche vers le conducteur. Les experts BMW ont expliqué que l’angle sera correct pour les véhicules à conduite à droite et à gauche, ce qui souligne l’attention typique de BMW aux détails que nous connaissons et aimons tous. Cela aurait évidemment coûté moins cher de ne pas s’en soucier, mais ils l’ont quand même fait.

En essayant le système par nous-même, nous avons pu choisir parmi une gamme de widgets à l’écran d’un simple glissement rapide et simple du bout du doigt. Il est actuellement possible d’ajouter jusqu’à six de ces widgets et de les disposer en bas du pare-brise en fonction de vos préférences personnelles. Tout est très fluide.

Piloter le processus

Le nouveau volant multifonction complète quant à lui l’agencement avec brio. Alors que certains fabricants semblent éviter (sans jeu de mots) d’avoir trop de boutons sur le volant, BMW a réussi une astuce intéressante en créant une nouvelle disposition qui distille les commandes de manière très logique.

Utilisant la simplicité d’une seule touche, le nouveau système BMW comporte des boutons lumineux pour indiquer quand des caractéristiques et fonctionnalités spécifiques sont disponibles. On a trouvé que l’avantage de ces produits est que, même s’ils semblent avoir une grande surface à couvrir, ils tombent très facilement au bout des doigts. C’est évidemment une bonne nouvelle pour éviter la distraction du conducteur.

Plus on l’essayait pendant la démo, plus cela devenait facile, avec des fonctions d’aide à la conduite situées sur le côté gauche et des fonctions de contrôle de contenu situées sur la droite. En réunissant tout cela dans un seul ensemble cohérent, le nouveau système devrait s’avérer être une véritable aubaine, tant pour les conducteurs que pour les passagers.

Nous avons particulièrement apprécié la façon dont le nouveau système BMW exploite à bon escient une combinaison d’options de commande, y compris des commutateurs haptiques pour les essuie-glaces, les clignotants, les rétroviseurs extérieurs et les commandes de volume, mais il existe également un bon mélange d’options de commande tactile et vocale. au menu. De plus, il est possible de tout personnaliser à l’aide des MyModes de BMW.

Le logiciel est la clé

Derrière toute cette magie visuelle et cette fonctionnalité améliorée se trouve le système d’exploitation BMW X, qui, bien qu’il ait été sur mesure et développé en interne, est basé sur le projet Android Open Source (AOSP).

C’est le résultat de nombreuses recherches, au cours desquelles le constructeur automobile allemand a capitalisé sur ses montagnes de données utilisateur grâce à plus de 22 millions de véhicules connectés BMW en circulation. Les ingénieurs de BMW ont également interrogé environ 3 000 clients au cours de leurs études en laboratoire d’utilisabilité pour les aider à évaluer leur opinion sur les caractéristiques et les fonctionnalités.

De nombreuses options devraient signifier qu’il sera beaucoup plus facile d’ajuster et d’affiner les caractéristiques et fonctions du conducteur en déplacement, y compris les attributs de conduite et les caractéristiques de direction. De même, le système d’exploitation BMW X offrira également de nombreuses options cosmétiques. Par exemple, en utilisant MyMode, les propriétaires peuvent personnaliser l’apparence des écrans ou régler l’éclairage ambiant lors de leurs déplacements.

Expérience de conduite personnalisée

Il existe également un tout nouveau BMW Intelligent Personal Assistant, qui offre aux conducteurs une expérience plus personnalisée en fonction de leur propre comportement. Et comme BMW est réputé pour nous offrir la machine de conduite ultime, cette aide intelligente peut même déterminer si vous avez un itinéraire préféré et vous suggérer d’activer le mode Sport au moment approprié du trajet. Juste au cas où vous auriez oublié de le faire vous-même.

Heureusement, si les conseils ne sont pas nécessaires, le nouveau système est suffisamment intelligent pour ne pas vous embêter avec des suggestions qui ont été négligées. Recherchez également une gamme croissante d’applications pour compléter le système, que BMW vise à développer en augmentant sa sélection actuelle de plus de 60 applications au cours de l’année et au-delà.