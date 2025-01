La nouvelle Vacheron Constantin 222 en acier, un pur Graal pour fan de montres

Lancée pour marquer le coup d’envoi des célébrations de son 270e anniversaire, l’emblématique Vacheron Constantin 222 est désormais disponible en acier inoxydable.

Trois ans après avoir lancé l’Or Jaune 222, Vacheron Constantin se surpasse une nouvelle fois en dévoilant l’Historiques 222 en acier. Lancée pour marquer le coup d’envoi des célébrations de son 270e anniversaire, et, en hommage à l’original emblématique de 1977, cette réédition n’est pas seulement une montre : c’est une machine à voyager dans le temps enveloppée d’acier inoxydable, alliant charme vintage et précision moderne.

La 222 originale, conçue par Jorg Hysek, a été une révélation lors de ses débuts. Rompant avec les montres de sport robustes et utilitaires de son époque, elle apporte élégance et sophistication au genre. Son boîtier monobloc en acier inoxydable, son bracelet intégré et sa lunette cannelée emblématique étaient tous d’une fraîcheur audacieuse, tandis que le mouvement ultra-plat Calibre 1120 établissait de nouvelles normes en matière de finesse mécanique.

Aujourd’hui, la réédition 2025 a repris tout ce que les aficionados aimaient dans l’original en la rendant encore meilleure. Le boîtier de 37 mm, fidèle à l’original, est parfaitement dimensionné et non surdimensionné comme tant de montres modernes. L’ergonomie a cependant été repensée, avec des articulations de bracelet redessinées et un fermoir triple lame pour un confort accru. Cela promet d’être plus confortable que jamais.

Le fond saphir offre un aperçu du calibre manufacture 2455/2, qui témoigne de l’attention obsessionnelle portée aux détails par Vacheron. La masse oscillante gravée du logo original 222 n’est qu’un début : le mouvement fonctionne à une fréquence de 4 Hz, offrant une précision supérieure à celle du modèle de 1977.

Des modifications subtiles du design amplifient le charme vintage. Le guichet de date se situe désormais plus près du centre du cadran, évitant tout conflit avec la minuterie, tandis que l’inscription « AUTOMATIC » est rendue dans une police rétro.

Le Super-LumiNova sur les aiguilles et les index des heures fait un clin d’œil au tritium utilisé sur l’original – blanc cassé le jour et vert citron brillant la nuit.

Comme vous pouvez l’imaginer, la finition est tout simplement spectaculaire, avec une alternance de satinages verticaux et d’éléments polis créant des effets de lumière éblouissants sur la couronne, la lunette et le bracelet.

Cette Historiques 222 est le Graal ultime, mêlant héritage, design et innovation en quelque chose dont je ne peux m’empêcher de rêver. Proposée à 35000 €, elle sera extrêmement difficile à acheter pour le commun des mortels. C’est une montre que seuls quelques-uns d’entre nous auront la chance de posséder…