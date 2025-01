Essai – Cadillac Lyriq, silence et opulence

C’est le retour de la mythique marque américaine sur notre marché français. Signe des temps, cela s’opère avec un SUV, électrique bien évidemment. A l’usage, cette Lyriq est une belle découverte.

C’est quoi ?

Une Cadillac, c’est forcément un peu outrancier. On ne peut pas l’imaginer autrement que longue, large, grosse, posée sur des roues gigantesques. Sans aller jusqu’aux modèles Eldorado des années 60, avec leurs 6 mètres de long et leurs ailerons sur l’arrière (mention spéciale au break de SOS Fantômes !). Bref, une Cadillac, c’est un beau morceau d’Amérique et le nouveau Lyriq ne rompt pas avec la tradition : ce beau SUV de 5,01 mètres de long, posé sur de belles jantes de 21 pouces, en impose. Son esthétique est pour le moins originale, à l’avant comme à l’arrière, et pour utiliser la formule consacrée, « il est plus beau en vrai qu’en photo » !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout, absolument tout ! Lignes, technologie, tout. On s’en rend compte dès que l’on grimpe à l’intérieur. Et puis avec sa signature visuelle atypique (feux arrière en boomerang, optiques avant verticales), il se distingue du tout-venant automobile.

Et sous le capot ?

Avec ses proportions et son gigantesque capot, on l’imagine avec un gros V8, mais non. Ca, c’était avant ! En France, le Lyriq ne vient qu’en une seule proposition : quatre roues motrices, deux moteurs électriques, pour un total de 528 chevaux (c’est beaucoup, mais l’engin fait 2,7 tonnes). Du coup, les perfs sont quand même très respectables, avec 210 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h couvert en 5,3 secondes. Avec une capacité de batteries de 102 kWh, l’autonomie annoncée est de 530 kilomètres. La capacité de recharge sur prise rapide est de 190 kW (certains font mieux, mais c’est déjà correct), ce qui lui permet de récupérer 200 kilomètres d’autonomie en 15 minutes.

Et au volant, ça donne quoi ?

Découverte de l’intérieur et première belle surprise : entre la dalle TFT incurvée de 33 pouces, la qualité des sièges et de la finition, cette Cadillac n’usurpe pas son blason. Cuir, guillochage, ambiance lumineuse travaillées, moquette de couleur contrastée, la Cadillac assure !

L’espace à bord est généreux, on trouve rapidement une excellente position de conduite et la navigation dans les différents menus de l’info-divertissement est plutôt intuitive ; on apprécie la présence, encore, de touches physiques associées à des raccourcis, c’est bon pour l’ergonomie et pour la sécurité. Ensuite, malgré le gabarit et la puissance (les accélérations sont soutenues, sans être brutales), le Lyriq se manie assez bien en ville, même s’il faudra faire attention à la largeur et aux jantes en cas de stationnement.

Malgré l’absence de suspensions pilotées, le Lyriq n’est pas inconfortable, même si sa masse se fait ressentir en conduite rapide. On apprécie toutefois la stabilité impériale, le silence à bord, les reprises canon. Petite curiosité : les alertes à la conduite se manifestent par des vibrations dans les sièges (ça surprend au début…).

Son point fort ?

81100 € : c’est une somme, mais le Lyriq offre quasiment tout de série (cuir nappa, roues de 21 pouces, sono 19 HP – il y en a même dans les appuie-tête – avec système de réduction du bruit ambiant, toit panoramique, sièges chauffants partout…). A équipement égal, le premium allemand est quasiment 30 % plus cher, tandis qu’une XPeng G9 (certes, encore plus confortable, mais à la finition en retrait…) est au même tarif. Bref, une affaire, ce Lyriq, d’autant qu’il est garanti 4 ans !

Le verdict de Stuff

Avec un seul modèle (pour l’instant) au catalogue et un réseau à reconstruire, cette Cadillac doit convaincre, mais le produit est suffisamment abouti pour cela. Envie de rouler dans un SUV électrique statutaire que vous ne croiserez pas à chaque coin de rue ? Le Lyriq est la solution…

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique synchrone Puissance : 528 ch Couple : 610 Nm Boîte de vitesse : continue Poids : 2774 kilos Vitesse maxi : 210 km/h 0 à 100 km/h : 5,3 secondes Conso officielle / de l’essai : 22,5 kWh /100 / 24 kWh/100 Prix : gamme Cadillac Lyriq à partir de 81100 €