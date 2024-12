On a testé… L’Amazon Kindle Paperwhite (2024) : mieux qu’un livre

Des mises à niveau aux bons endroits. Les lecteurs aguerris vont adorer l’Amazon Kindle Paperwhite.

Le Kindle d’Amazon est la liseuse la plus connue et la plus réputée. Il existe depuis des années sous une forme ou une autre, avec des mises à jour régulières ainsi que de nouveaux modèles qui incitent les lecteurs à revenir. La star de la gamme mise à jour en 2024 est le nouveau Kindle Paperwhite.

La formule n’a pas trop changé : elle propose à nouveau l’un des meilleurs écrans dans un boîtier plus léger, et pour un prix assez raisonnable. Plus de stockage et une batterie plus grosse ajoutent également de l’attrait à cette mise à niveau.

Design et finition : bonjour, vieil ami

Ce nouveau Paperwhite est reconnaissable au premier coup d’œil : des lignes épurées, une image de marque minimaliste et une apparence sobre qui dit : « Je suis ici pour lire, pas pour distraire ». À 7,8 mm, il est légèrement plus fin que la version sortante, mais un peu plus lourd à 207 g. La différence est peut-être infime, mais il pourrait être un peu plus léger après de longues séances de lecture.

Le panneau arrière, bien qu’élégant, est une arme à double tranchant. Il est lisse, mais toujours un peu trop lisse – on l’a souvent senti glisser entre mes doigts. Le fait que le modèle noir soit un aimant à empreintes digitales n’aide pas, ramassant les taches et la poussière même lorsqu’il est manipulé avec soin. Essayer de nettoyer cette chose avec un chiffon de polissage pour prendre des photos décentes s’est avéré un défi.

Amazon a introduit de nouvelles options de couleurs (Framboise et Jade) pour ceux qui cherchent à aller au-delà du noir standard, mais celles-ci ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Les bords autour de l’écran sont plus fins que jamais, ce qui donne à l’appareil un look moderne et épuré tout en offrant suffisamment d’espace pour une prise en main sans déclencher accidentellement un changement de page. L’emplacement du port de chargement USB-C et du bouton d’alimentation en bas reste controversé. Personnellement, nous n’avons pas trouvé cela gênant, mais on peut comprendre que certains puissent accidentellement éteindre l’appareil en ajustant leur prise ou en le reposant.

Une chose qu’Amazon a judicieusement conservée est l’indice d’étanchéité IPX8 du Paperwhite. Que vous lisiez au bord de la piscine, dans un bain moussant ou à la plage, le Paperwhite peut supporter une ou deux éclaboussures. Il devrait même survivre à une immersion complète dans jusqu’à deux mètres d’eau douce pendant une heure. Gardez-le simplement à l’écart de l’eau salée – une exposition prolongée corrodera le port USB-C et pourrait endommager les composants internes. Laissez-le derrière vous la prochaine fois que vous irez à la plage.

Affichage : comme le papier, mais en mieux

L’écran 7 pouces E Ink Carta 1300 ressemble à une petite mise à niveau par rapport à l’écran 6,8 pouces du modèle précédent, mais il fait une grande différence par rapport au Paperwhite 2024. Il y a plus d’espace pour le texte, ce qui signifie moins de tours de page, et la résolution reste à 300 ppi. Le texte est net et facile à lire, que vous dévoriez un roman ou que vous louchiez un PDF densément rempli.

Amazon affirme que le nouvel écran offre un contraste plus élevé. Après l’avoir regardé pendant un moment, je peux confirmer que le texte apparaît sombre et très prononcé sur le fond plus clair. Sans un modèle plus ancien auquel le comparer, vous ne remarquerez pas l’augmentation, mais le contraste plus élevé est une aubaine pour ceux qui lisent à l’extérieur ou sous des lumières vives. C’est idéal pour les contenus riches en graphiques comme les bandes dessinées ou les guides illustrés, où les détails les plus fins ressortent.

Les bandes dessinées et les romans graphiques bénéficient également d’actualisations de page plus rapides. La fonction Frame View, dans laquelle les panneaux individuels effectuent un zoom automatique, s’est avérée plus réactive que jamais. Appuyer deux fois pour agrandir les panneaux était instantané, sans décalage ni image fantôme.

Les changements de page sont également 25 % plus rapides partout ailleurs, ce qui rend l’expérience de lecture encore plus fluide. La différence peut être imperceptible pour les lecteurs occasionnels, mais ceux qui feuillettent rapidement des livres ou sautent entre les chapitres apprécieront la vivacité. La navigation dans les menus semble également plus rapide et plus fluide. Les redoutables images fantômes (où de légères traces de la page précédente persistent sur l’écran) sont pratiquement inexistantes, même après des heures d’utilisation.

C’est formidable de voir l’éclairage avant remarquable du Paperwhite bénéficier également d’une mise à niveau. Dix LED blanches et neuf oranges (contre 17 sur l’ancienne version) offrent un ton plus uniforme, qui semble moins bleu au réglage le plus froid. Vous pouvez régler la luminosité et la chaleur de l’écran en fonction de votre environnement et de vos préférences de lecture. La lumière chaude, qui donne à l’écran une teinte jaunâtre, est parfaite pour lire au coucher car elle réduit l’exposition à la lumière bleue. Nous avons trouvé cela nettement plus agréable pour les yeux par rapport aux écrans plus durs et plus froids.

Caractéristiques : parfait pour les basiques

La capacité de stockage est désormais de 16 Go en standard, soit le double de ce que proposaient les générations précédentes. Cela vous donne de l’espace pour des milliers de livres, même s’il convient de noter que le système d’exploitation engloutit environ 4,5 Go. Pourtant, 11,5 Go sont plus que suffisants pour la plupart des utilisateurs. Seuls ceux qui téléchargent beaucoup de PDF, de livres audio ou de bandes dessinées pourraient opter pour plus de mémoire.

La Paperwhite est bien entendu solidement ancrée dans l’écosystème amazonien, ce qui est à la fois une force et un talon d’Achille. L’achat de livres sur la boutique Kindle est fluide, tandis que l’intégration de Goodreads et X-Ray facilitent le suivi de votre progression en lecture ou l’approfondissement des personnages et des thèmes d’un livre.

Cependant, si vous préférez emprunter des livres aux bibliothèques ou télécharger votre propre contenu, le processus n’est pas aussi intuitif. Amazon n’autorise plus les simples transferts de fichiers par glisser-déposer via USB ; à la place, vous devrez utiliser la fonction « Envoyer vers Kindle », qui synchronise le contenu sans fil. Cela fonctionne… mais ce n’est certainement pas une fonctionnalité pratique. En tant que personne qui utilise AirDrop quotidiennement, je me suis retrouvé à souhaiter une fonctionnalité similaire pour éviter les tracas.

Pour les livres audio, le Paperwhite prend en charge les écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth, mais pas partout Sur d’autres marchés, la prise en charge d’Audible est visiblement absente, ce qui limite la polyvalence de l’appareil.

Interface : la même, en fait

Amazon a conservé le logiciel Paperwhite en grande partie inchangé, ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction. L’interface est simple, avec seulement deux onglets principaux : Accueil et Bibliothèque. Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Kindle, vous apprécierez à quel point il est facile de naviguer en grande partie. Certains gestes (comme comment accéder à la page d’accueil lors de la lecture) demandent un peu de compréhension. Les utilisateurs de longue date de Kindle pourraient trouver frustrant le manque d’innovation.

L’écran d’accueil sert également de vitrine, les recommandations et les publicités d’Amazon occupant une part importante de l’immobilier. Si vous préférez une expérience plus propre, vous pouvez opter pour la version sans publicité, même si son coût est plus élevé. Personnellement, nous ne sommes pas fan des publicités, et pensons du coup que les frais supplémentaires en valent la peine. La vue Bibliothèque est simple et vous permet d’organiser vos livres par titre, auteur ou récemment lu.

Le mode sombre est disponible pour la lecture nocturne et constitue un ajout bienvenu pour ceux qui préfèrent le texte blanc sur fond noir. C’est peut-être l’une de nos fonctionnalités préférées. Bien qu’il ne soit pas aussi net que le mode d’affichage standard, il est efficace pour réduire la fatigue oculaire dans des conditions de faible luminosité.

Batterie : elle ne mourra tout simplement pas

La durée de vie de la batterie reste l’une des caractéristiques les plus remarquables du Paperwhite. Amazon revendique jusqu’à trois mois sur une seule charge avec une utilisation modérée. Après trois semaines d’utilisation quotidienne (2 à 3 heures par jour), nous n’étions toujours pas à court de jus.

En ayant cet appareil depuis octobre, nous l’avons chargé deux, peut-être trois fois. La charge est plus rapide qu’auparavant, prenant un peu moins de 2h30 pour une charge complète via USB-C. Le chargement sans fil est pratique pour ceux qui détestent jouer avec des câbles.

Verdict Kindle Paperwhite (2024)

Le Kindle Paperwhite (2024) ne redéfinit pas radicalement l’expérience de la liseuse électronique, mais ce n’était pas nécessaire. Il s’agit d’un appareil raffiné et raffiné qui excelle dans ce pour quoi il a été conçu : rendre la lecture facile, agréable et immersive. L’affichage amélioré, les performances plus rapides et la longue durée de vie de la batterie constituent des améliorations significatives pour toute personne utilisant un Kindle plus ancien.

Pour ceux qui utilisent déjà le Paperwhite 2021, les différences sont mineures et ne justifient probablement pas le coût de la mise à niveau, mais si vous débutez avec les liseuses électroniques ou si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un Kindle de base, c’est une évidence.