Essai – XPeng G6, un sérieux concurrent pour le Tesla Model Y

Seconde XPeng essayée sur ce site, la G6 est bien dans le cœur du marché de la voiture électrique, avec des prestations remarquables. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On vous en a parlé récemment à l’occasion de l’essai sur ce site du G9, un grand SUV statutaire, luxueux, confortable et efficient : belle découverte pour une marque dont on n’avait encore jamais entendu parler il y a trois mois, mais qui progresse à une vitesse fulgurante. On rappellera ainsi que XPeng a été créée il y a tout juste dix ans, qu’ils font des autos électriques et même des drones habitables à deux places ! La marque est crédible : Volkswagen est entré à son capital.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Outre le G9, qui en impose avec ses 4,89 m de long, le G6 adopte le profil de SUV Coupé très en vogue en ce moment. Avec ses 4,75 m de long, il fait pile la taille d’un Tesla Model Y, à l’allure similaire. Coïncidence ?

Et sous le capot ?

Tout comme pour le G9, le G6 laisse le choix entre trois configurations. La version standard propose un moteur électrique de 255 chevaux, alimenté par une batterie de 66 kWh, et propose ainsi 435 kilomètres d’autonomie. En haut de la gamme, la Performance propose deux moteurs, et donc 4 roues motrices. Au programme, 470 ch, 87,5 kWh de batteries et 550 km d’autonomie. Nous avions à l’essai la version intermédiaire : on garde la grosse batterie, mais on n’a qu’un moteur de 280 chevaux. Résultat : l’autonomie progresse encore avec 570 km. A noter que dans les trois cas, l’électricité en 800V permet des recharges rapides à 280 kW. Pratique…

Et au volant, ça donne quoi ?

Après avoir été absolument épaté par l’essai du G9 dont les suspensions pilotées donnent le délicieux sentiment d’être sur un tapis volant, le G6 vous reconnecte plus directement à la route. Point de suspensions sophistiquées ici, mais si le confort est ferme sur les petites irrégularités urbaines (de plus en plus omniprésentes), il suffit de prendre un peu de vitesse, sur la route, pour retrouver des amortisseurs qui font bien leur boulot et vu que les sièges en cuir sont confortables, tout va pour le mieux. Tout comme dans le G9, l’ergonomie tout tactile impose peut-être un peu trop de passer par le grand écran central de 15 pouces pour tout régler, mais Tesla fait de même. En bonne auto moderne, plusieurs réglages sont possibles : niveau de régénération et de frein moteur, feeling de la direction, réponse du moteur électrique… L’espace intérieur est généreux, tout comme l’équipement et la fonctionnalité (banquette arrière inclinable et rabattable 60/40, prises USB, fonction V2L…).

Son point fort ?

A l’usage, les promesses d’autonomie sont remplies, avec une consommation qui reste sous la barre des 16 kWh en usage péri-urbain et 20 kWh sur route. Avec la vitesse de recharge rapide, l’utilisation de ce G6 ne procure aucun stress.

Le verdict de Stuff

Tarif placé, autonomie conséquente, équipement complet, recharge rapide : si vous pensiez acheter une Tesla Model Y, ce XPeng G6 est une alternative solide à laquelle réfléchir…

Les chiffres clé

Moteur : moteur électrique

Cylindrée : –

Puissance : 280 ch

Couple : 440 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2025kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 6,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 17,5 kWh/100 / 19 kWh/100

Prix : gamme XPeng G6 à partir de 42990 €, version d’essai Autonomie Étendue à partir de 46990 €