Essai – Mercedes-Benz CLE 200 Cabriolet, l’élégance intemporelle

Depuis les 190 SL des années 50, les cabriolets Mercedes-Benz ont toujours eu quelque chose en plus ! La dernière déclinaison du CLE ne déroge pas à la règle, sachant même se faire apprécier en version 200, relativement placide, mais plaisante quand même ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Avant, le cabriolet « mid-size », chez Mercedes, c’était la Classe E. Pour les sportifs il y avait le SLK, et les roadsters SL pour le luxe et les grosses performances. Et puis récemment, Mercedes a relancé une gamme de coupés et de cabriolets : les CLE. Statutairement, belle auto de 4,85 m de long, même si, techniquement, on est plutôt sur des bases de classe C, plus abordable pour la marque. Bon, si ce mic-mac technique vous ennuie, passez au paragraphe ci-dessous.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Quasiment tout : disponible avec quatre vraies places, ce devient un engin essentiel dans la gamme Mercedes, pour aller croiser le fer avec les quelques rares cabriolets familiaux qui restent sur le marché : le BMW Série 4 et la nouvelle Audi A5. On reconnait cette Mercedes à sa signature visuelle, plus travaillée que par le passé, sa ligne particulièrement affiné et son intérieur doté des dernières technologies, dont la grande dalle verticale dotée de l’excellent système MBUX.

Et sous le capot ?

Pour l’instant, on échappe au tout électrique. Mais sait-on jamais, un jour, il faudra vivre avec son temps ! Le CLE vous est proposé avec des motorisations à 4 cylindres essence (200 : 204 ch ; 300 : 258 ch), gentiment assistées par un moteur électrique (23 ch, 205 Nm), 4 cylindres Diesel (220d : 197 ch) ou 6 cylindres essence (450 : 381 ch) ou CLE 53 AMG (449 ch). Nous avions donc à l’essai le CLE 200, l’une des motorisations les plus modestes. Cela dit, avec la boîte automatique à 9 rapports, le CLE 200 est déjà assez véloce (236 km/h en vitesse de pointe, de quoi attaquer sérieusement votre permamente, même si un filet anti-remous est proposé) tout en restant assez sobre, avec une consommation « dans la vraie vie » qui reste autour de la barre des 7 l/100. Vraiment raisonnable, non ?

Et au volant, ça donne quoi ?

Que du plaisir, même dans cette version, car en termes d’autos premium, on a encore l’impression qu’il y a Mercedes et les autres. Nous avions une très belle configuration à l’essai : auto noire, noire, intérieur cuir caramel, et on est juste subjugué par l’ambiance éminemment agréable, avec les contre-portes en aluminium guilloché et la console centrale en carbone. Comme espéré, les sièges en cuir sont de parfaits compagnons de route ; de plus, l’interface MBUX sur écran central est remarquable de précision et de réactivité, probablement la meilleure du marché aujourd’hui. Dans le CLE Cabriolet, la capote se rétracte, automatiquement, en 20 secondes : en roulant et à condition de ne pas dépasser 60 km/h. Cette Mercedes vous soigne : il y a un système de chauffage (Airscarf) dans les appuie-tête avant, tandis qu’un déflecteur en haut du pare-brise, couplé à un filet pare-vent au niveau des appuie-tête arrière permet aux quatre personnes à bord (l’espace à l’arrière est assez généreux, toutefois, il est plutôt réservé à des personnes faisant moins de 1,80 m) de vivre l’expérience en plein air en totale intensité. Ceci se fera à des allures de balade, pas sur autoroute. Une fois capoté, on apprécie la parfaite isolation phonique de ce cabriolet, qui ne vous agresse pas les oreilles sur long parcours. Même les passages dans les tunnels se font sans aucune irritation. De son côté, le moteur du CLE 200 fait le job : sobre, assez coupleux, il est efficace sans pouvoir masquer le fait que, dès que l’on cherche un peu de dynamisme, l’auto fait deux tonnes et que, du coup, on a tendance à rouler plutôt paisiblement à son volant.

Son point fort ?

Capoté ou décapoté, le CLE 200 Cabriolet dégage un sentiment de bien-être et de sérénité fort agréable.

Le verdict de Stuff

Ce n’est pas l’auto la plus performante du marché, mais sa douceur son agréable. Elle sait remplir parfaitement bien sa mission : rouler en regardant les étoiles, et pas que celle sur le bout du capot, dans un sentiment de relaxation et de facilité…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 1999 cm3

Puissance : 204 ch à 6800 tr/mn + 23 ch

Couple : 320 Nm à 1600 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 9 rapports

Poids : 1925 kilos

Vitesse maxi : 236 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,9 l/100 / 7 l/100

Prix : gamme CLE Cabriolet à partir de 74650 €