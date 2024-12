Amazon présente l’Echo Show 21, son Echo Show le plus grand à ce jour, et un tout nouvel Echo Show 15

Amazon améliore l’Echo Show 15 et présente l’Echo Show 21, son plus grand Echo Show à ce jour, avec près du double de la surface d’affichage de l’Echo Show 15.

Ces nouveaux appareils offrent une meilleure qualité audio que l’Echo Show 15 original, offrant un son puissant et imposant, le double de basses et une technologie d’adaptation à la pièce. Nous avons également modifié la caméra à cadrage automatique pour améliorer les appels vidéo. Elle permet d’offrir un champ de vision plus de deux fois plus grand et un zoom 65 % supérieur à celui de l’Echo Show 15 de première génération. Ainsi, vous restez toujours dans le cadre pendant les appels vidéo, même lorsque vous vous déplacez dans votre cuisine. De plus, Amazon a ajouté une technologie de réduction du bruit pour que les appels avec les proches soient encore plus clairs, peu importe ce qui se passe en arrière‐plan.

Les deux appareils sont dotés d’un hub domotique intégré, ils sont compatibles Matter et peuvent se connecter directement aux appareils Wi‐Fi, Thread et Zigbee. Ils peuvent également contrôler une gamme d’appareils localement, tels que les ampoules connectées, les interrupteurs et les prises, pour un temps de réponse encore plus rapide. De plus, il s’agit des premiers appareils Echo équipés du Wi‐Fi 6E, ce qui améliore l’expérience de diffusion de vidéos et de musique sur Fire TV. Voici quelques‐unes des principales façons dont l’Echo Show 15 et l’Echo Show 21 peuvent vous aider à organiser votre journée.

La fonctionnalité « Musique et Plus » permet d’afficher votre musique préférée, vos podcasts et vos contenus radio issus de différents fournisseurs, le tout en un seul endroit. Grâce à la caméra améliorée et la nouvelle technologie de réduction du bruit, les appels de groupe avec la famille et les amis sont encore de meilleure qualité, que vous appeliez pour demander des nouvelles ou que vous fassiez plusieurs tâches à la fois lorsque vous vous déplacez dans la cuisine. Vous pouvez également utiliser ces appareils pour jeter un oeil vous vous déplacez dans la cuisine. Vous pouvez également utiliser ces appareils pour jeter un oeil à votre maison ou à vos animaux de compagnie pendant que vous êtes absent pour la journée.

L’Echo Show 15 (329,99 €) et l’Echo Show 21 (439,99 €) sont désormais disponibles et sont livrés avec une télécommande vocale Alexa et un équipement de montage mural.