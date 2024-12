CES 2025 : vous allez adorer ce PC Lenovo avec écran enroulable

Après des années de bruissements, le concept d’ordinateur portable enroulable de Lenovo semble enfin prêt à être lancé. Voici tout ce que vous devez en savoir.

Il existe de nombreux téléphones conceptuels, ordinateurs portables et autres appareils, mais la plupart d’entre eux ne voient jamais le jour. Ce n’est cependant pas le cas l’ordinateur portable à écran enroulable de Lenovo. Cet engin semble enfin prêt à être lancé lors du CES 2025, après des années de rumeurs. Selon une nouvelle fuite signée Evan Blass, le ThinkBook Plus Gen 6 de Lenovo (avec écran enroulable) est presque prêt à être lancé. Le CES 2025, en janvier prochain, devrait être le théâtre de ces débuts sur écran extensible.

Ce ThinkBook Plus contient un écran qui s’étend verticalement, transformant un ordinateur portable assez standard en un imposant ordinateur à deux étages. Si vous en avez assez des documents et des sites Web qui ne s’affichent pas en plein écran, cet ordinateur portable est fait pour vous. Une image divulguée montre un appel vidéo confortablement passé sur la moitié supérieure de l’écran, tandis qu’une présentation PowerPoint se trouve en dessous.

Lenovo flirte avec la technologie enroulable depuis des années maintenant, nous taquinant avec des prototypes et des idées folles. L’appareil conceptuel a été présenté en 2022, et Tom Morgan-Freelander, de Stuff, a vu cet appareil enroulable lors de MWC 2023. Mais son avenir était pour le moins discutable. Ce n’est pas exactement le même ordinateur portable que le concept, mais il utilise la même technologie d’écran.

Ce n’est pas non plus le premier rodéo de Lenovo en matière d’ordinateurs portables « bizarres mais merveilleux ». Vous vous souvenez de l’Auto Twist du CES 2024 ? Mais c’est le premier qui semble avoir sur le point d’atteindr le marché de masse.

Et même si le concept d’écran enroulable n’est pas entièrement nouveau – nous l’avons vu sur des téléviseurs avec des prix qui pourraient financer un petit mariage – c’est la première fois que nous l’avons sur un ordinateur portable. Si Lenovo parvient à réussir ce pari,cela pourrait véritablement créer une nouvelle tendance. Cependant, n’oublions pas que le ThinkBook Plus de cinquième génération commençait à 2 000 $. Donc « abordable » n’est pas exactement le deuxième prénom de Lenovo. Bien que cela ne soit pas confirmé, attendez-vous à plus de détails au CES 2025. Une chose est sûre cependant : cela fera forcément la une des journaux.