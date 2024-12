La nouvelle Scuba Fifty Fathoms Blue Lagoon de Swatch est une tuerie à ne pas rater

Ce nouveau lancement de la Scuba Fifty Fathoms Blue Lagoon est passé inaperçu. Mais il résout l’un des plus gros problèmes de la Fifty Fathoms.

Swatch a discrètement dévoilé la « Blue Lagoon », le dernier ajout à sa collection Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, et c’est déjà un concurrent sérieux pour devenir notre montre préférée de la collection Bioceramic.

Ce qui est étrange à propos de ce lancement, c’est qu’il s’est fait sans fanfare – pas de communiqué de presse, pas de grande campagne – ce qui en fait un joyau caché, passé inaperçu. Mais croyez-nous, cela vaut la peine d’être recherché.

Cette Blue Lagoon rend hommage à la Fifty Fathoms de Blancpain, la première véritable montre de plongée, et elle le fait d’une manière que seule Swatch pouvait réaliser. Le superbe boîtier et la couronne en biocéramique bleu turquoise sont un véritable accroche-regard. C’est un coloris vif, joyeux et indéniablement frais, parfaitement associé à un cadran brossé soleil et à une lunette unidirectionnelle en biocéramique bleu foncé contrastante. On adore ce nouveau coloris, avec en plus du Super-LumiNova de qualité A pour garantir une lisibilité maximale dans des conditions de faible luminosité.

Ce qui rehausse vraiment le Blue Lagoon pour nous, c’est la décision de Swatch de passer à un bracelet de style NATO en deux parties. Ce simple changement transforme l’expérience de port. Les bracelets NATO monobloc à double passage utilisés sur les modèles précédents étaient volumineux, mais la conception en deux parties est plus fine et plus épurée. Fabriquée à partir de filets de pêche recyclés, elle est également respectueuse de l’environnement, un joli clin d’œil à l’inspiration océanique derrière la montre.

Le fond du boîtier est un autre point fort, offrant un aperçu du mouvement mécanique SISTEM51 à travers un verre saphir transparent. Cette merveille de fabrication suisse ne compte que 51 composants, pour une réserve de marche de 90 heures et la technologie Nivachron antimagnétique pour une précision exceptionnelle.

Le rotor présente également une impression numérique du nudibranche Tambja Mullineri – une créature marine aussi colorée que la montre elle-même – ainsi que des inscriptions édifiantes telles que Protect What You Love et Immerge Yourself.

Tout comme les autres modèles Scuba Fifty Fathoms, celle-ci mesure 42,3 mm de diamètre et 14,4 mm d’épaisseur, tandis que son étanchéité jusqu’à 50 brasses (91 m) garantit qu’il est prêt pour les aventures aquatiques. Côté prix, comptez environ 400 € à partir du 11 janvier.