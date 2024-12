Des poignées et gants chauffants signés Green Force

Le deux-roues, l’hiver, c’est rude. Les gants chauffants sont une solution, mais pas dénuée de contraintes. Le système Green Force, qui fonctionne par induction, va vous faciliter la vie.

Plus de batteries !

Rien de nouveau, l’hiver, il fait froid. Pour cela, quelques solutions : les manchons, mais c’est moche, question de dignité, et les enfants vont vous jeter des cailloux. Plan B : les gants chauffants. Pas mal, ça. Enfin, en théorie. Car en réalité, les batteries durent moins d’une heure et, bien souvent, comme vous ne les avez pas rechargées l’été, y’en a une sur deux qui flanche plus vite que l’autre. En cas de long trajet, un petit stock de batteries dans la poche peut faire l’affaire (et un point hyper dur, dangereux en cas de chute).

Société française créée il y a moins de deux ans, Green Force a une solution plus efficace : les gants chauffants sans batterie, qui ne se rechargent pas. Le principe : dans les grandes lignes, celui de l’induction.

Gants chauffants symbiotiques

Le principe est simple : il faut changer les poignées de votre moto, les relier à la batterie. Un commutateur permet déjà de chauffer la paume. Puis, comme une sorte de résistance métallique est intégrée à la paume des gants, par induction, le système va aller chauffer le dessus de la main. Celle-ci est ainsi prise dans une sorte de sandwich de chaleur, dont l’énergie est fournie par la moto, moteur tournant. Le fabricant appelle cela des gants symbiotiques. Le boîtier de contrôle permet de régler la chaleur des poignées et de celle des gants sur 5 niveaux chacun. Des voyants LEDs permettent de vérifier la chaleur en temps réel. 4 modèles de gants (dont un pour femme) sont proposés : on les a apprécié par leur compacité, quand les gants chauffants sont généralement lourds et encombrants, avec leurs batteries amovibles et leurs câblages situés dans la manchette.

Poignées chauffantes Dual (199,90 €) ; gants chauffants Hybrid (à partir de 149,90 €). www.greenforce.team