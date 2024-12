Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle DS numéro 8

On a d’abord pris connaissance de l’autonomie record de cette grande auto électrique : 750 kilomètres. Puis son nom : numéro 8. Voici les informations qui nous manquaient sur le nouveau vaisseau amiral de chez DS.

Qu’est-ce que c’est ? Une grande berline statutaire ? Un SUV Coupé ? Un mix des deux ? Peu importe, c’est la nouvelle DS Numéro 8 et c’est elle qui va avoir la lourde charge d’incarner au mieux ce fameux luxe à la française qui, en matière d’automobiles, a toujours eu un peu de mal à s’imposer vraiment face au premium allemand. Toutefois, cette numéro 8 (le logotype est en fait n°8) se donne tous les arguments pour réussir. L’auto en impose : 4,82 m de long, 1,90 m de large. Mais seulement 1,58 m de haut.



Cela commence, forcément, par le design. Pas de consensus mou, ici : déjà, ce n’est pas le crédo de Thierry Métroz, le designer (auteur notamment de l’exceptionnel Renault Avantime) et ce n’est pas non plus celui de DS. La n°8 assume sa différence : signature visuelle audacieuse (avec notamment des barres de LEDs verticales à l’avant comme à l’arrière), calandre éclairée sur la version haut de gamme, peinture bi-ton avec capot contrasté – oui, comme chez Rolls Royce !), voici une auto qui tranche bien avec la somme de SUV patatoïdes grisâtres qui polluent visuellement nos rues. De fait, le Cx de la DS n°8 n’est que de 0,24. Sorte de prouesse.

Une DS, c’est aussi un intérieur particulièrement soigné : luxe, calme et volupté. Chez DS, on ne parle pas d’art, mais de design et d’artisanat. Cela commence par le volant, en X, les compteurs inspirés du monde de l’horlogerie, le cuir « bracelet de montre », la mise en scène de la lumière, le toit en verre panoramique, le soin apporté à la sono Focal (14 HP, dont deux dans le plafond et regardez le soin apporté à ceux des contre-portes), les sièges massants, chauffants, ventilés, massants, l’écran central de 16 pouces…

La position de conduite reste un peu dominante : la position de conduite d’un SUV, l’élégance d’une berline. En tant que voiture électrique, le soin apporté à l’isolation (verre feuilleté double épaisseur) a été une priorité. On roule donc en sérénité. Sur certaines versions, les sièges ont un chauffage de nuque.

One Pedal

Pour l’efficience, DS a porté ses efforts sur l’aérodynamisme. Soubassements carrossés, poignées de portes affleurantes, ça aide. Officiellement, la DS n°8 pourrait se contenter de 12,9 kWh/100 km. La valeur d’une petite citadine en conditions optimales.

Par rapport au dernier Peugeot 3008, qui partage sa plateforme avec cette DS, le capot a été abaissé de 5 cm et le pavillon de 6 cm. Résultat : 750 km d’autonomie, dont plus de 500 sur autoroute (ça, on demande quand même à voir…). D’autant que, contrairement à certaines de ses concurrentes, l’électricité de cette DS n°8 n’est pas en 800 Volts mais en 400, d’où une capacité de recharge maxi à 160 kW sur borne rapide (une XPeng G6 accepte 280 kW). En théorie, le fameux « 20-80 % » se fait en 27 minutes, si tout va bien.



Plusieurs versions seront commercialisées avec deux niveaux de finition : 230 ch avec 74 kWh de batteries en entrée de gamme ; 245 ch et 97,2 kWh au milieu ; 350 ch, 4 roues motrices et la grosse batterie en haut.

DS inclut dans le prix une borne de recharge installée à la maison, pour recharger facilement les batteries (d’origine française). La commercialisation est prévue au second semestre 2025. On vous en reparle donc dans quelques temps…