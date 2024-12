On a testé le Bowers & Wilkins Zeppelin Pro Edition

Une icône raffinée sur laquelle des améliorations de réglage subtiles font toute la différence.

Si le Zeppelin était un musicien, il aurait déjà gagné plusieurs fois sa place au Hall of famé du rock and roll. L’enceinte sans fil phare de Bowers & Wilkins s’est réinventée à plusieurs reprises depuis ses débuts en tant que station d’accueil pour iPod, mais a toujours gardé intact son style caractéristique. Cette dernière version est davantage une mise à jour, héritant de la technologie des haut-parleurs de la gamme d’enceintes de l’entreprise et répondant aux commentaires des clients sur l’itération vintage 2021.

Le Zeppelin Pro Edition reste entièrement axé sur le streaming sans fil et n’a heureusement pas revu la spirale des prix à la lumière de ses nouveaux composants internes. Une nouvelle palette de couleurs permet également de le distinguer du Zeppelin classique, et l’éclairage ambiant peut être personnalisé pour la première fois. Il débarque à 799 €, ce qui le compare à des enceintes sans fil haut de gamme plus traditionnelles comme le vieillissant Naim Mu-so Qb 2e génération. Les gains sonores subtils sont-ils suffisants pour lui donner un avantage ?

Conception : envole-moi !

Il n’a peut-être pas réellement la forme d’un dirigeable, mais il vous suffit d’avoir un aperçu de la silhouette elliptique du Zeppelin Pro Edition pour reconnaître ce Bowers & Wilkins. Personnellement, on diraist que cela ressemble davantage à un ballon de rugby. Il est perché sur un socle en métal robuste, avec toute la face avant enveloppée de tissu acoustique. L’arrière reste en plastique, mais du genre à donner une impression convaincante de métal.

Il existe deux nouvelles options de couleurs – l’or solaire et le gris sidéral. C’est celle qu’il vous faut : c’est une enceinte que vous voulez faire remarquer, où que vous la placiez dans une pièce, et la teinte la plus vive ressort encore un peu plus. Un boîtier en caoutchouc épais maintient le haut-parleur fermement en place, sans oscillation ni cliquetis lorsque le volume est complètement augmenté.

C’est toujours un objet de grande taille, 650 mm de large et 194 mm de profondeur, donc trouver de l’espace sur les étagères pourrait être un défi. Le support mural officiel est une option si vous le souhaitez. Après tout, vous n’aurez qu’à trouver un moyen de cacher le câble d’alimentation, car Bowers n’a inclus aucune sorte de connectivité filaire.

Ce qui a été ajouté, c’est la possibilité de changer la couleur de l’éclairage d’ambiance subtil, qui brille vers le bas depuis le dessous de l’unité principale pour donner l’impression qu’elle flotte dans les airs. Vous avez le choix entre 15 couleurs, y compris des combinaisons très peu semblables à celles de Bowers, comme le rose vif. Sans surprise, le blanc est par défaut moins controversé et peut être complètement désactivé si vous n’êtes pas fan.

Caractéristiques : à la lumière

Vous ne recevez aucune sorte de télécommande dans la boîte – B&W s’attend à ce que la plupart des utilisateurs fassent tout via son application compagnon – mais il y a une poignée de boutons physiques à l’arrière de l’appareil. L’un met le Zeppelin en mode d’appairage, un autre active le Bluetooth, et il y a les commandes habituelles de lecture/pause et de volume, conçues pour que vous puissiez les identifier au toucher uniquement.

Il est intéressant de noter que Bowers a décidé de supprimer la fonctionnalité de commande vocale Alexa vue dans le Zeppelin 2021. Apparemment, les propriétaires ne l’utilisaient tout simplement pas. Je peux comprendre pourquoi, étant donné que vous ne pouvez pas demander à l’assistant d’Amazon de diffuser des morceaux de services haute résolution comme Tidal. L’application Bowers & Wilkins Music peut se connecter à vos comptes Tidal et Qobuz pour une lecture directe avec la meilleure qualité possible, tandis qu’Apple AirPlay2 et Spotify Connect vous permettent également de diffuser sans avoir à vous associer via Bluetooth.

La lecture sans fil est votre seule option ici, sans aucune entrée à l’arrière autre qu’un port de service USB-C. Il acceptera un adaptateur Ethernet, lorsque votre signal Wi-Fi ne peut pas atteindre le haut-parleur, mais il ne reconnaîtra pas le stockage externe. Chromecast et DLNA restent également hors de propos.

Interface : tout sur l’app

L’application compagnon pour smartphone de Bowers est bien plus un téléchargement incontournable pour les propriétaires de Zeppelin Pro Edition que pour les gammes de casques et d’écouteurs de l’entreprise. C’est ainsi que vous connectez l’enceinte à votre réseau Wi-Fi, l’intégrez à n’importe quelle configuration multi-pièces et diffusez des morceaux à partir des principaux services de musique haute résolution.

Vous êtes invité à vous connecter à Tidal, Deezer et Qobuz lors de la configuration et pouvez ajouter d’autres services comme TuneIn, Soundcloud ou LastFM si vous avez des comptes. Toutes vos listes de lecture, vos morceaux récemment écoutés et vos favoris sont alors disponibles au même endroit, pour vous éviter de passer d’une application à l’autre. La recherche a bien fonctionné, faisant apparaître rapidement des artistes et me permettant de mélanger et d’associer de la musique, des podcasts et des radios en direct.

À tous autres égards, le Zeppelin Pro Edition est très pratique. Les seuls paramètres d’égalisation sont les curseurs de basses et d’aigus traditionnels de Bowers, que l’on n’a jamais vraiment ressenti le besoin d’ajuster par défaut, et bien qu’ils vous donnent la possibilité de désactiver le codec Bluetooth adaptatif aptX, on ne sait pas pourquoi vous le feriez. Tous les appareils qui ne le prennent pas en charge passeront simplement à un codec plus basique.

Les commandes de lumière ambiante vous permettent de choisir parmi 15 couleurs différentes, plutôt que de vous offrir une roue chromatique réglable en continu et un curseur pour ajuster la luminosité. Il s’agit uniquement d’un éclairage statique, et à juste titre – les arcs-en-ciel RVB et les jeux de lumière réagissant au son auraient été un pas de trop.

Qualité sonore : une précision extrême

En réalité, c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui sépare l’édition Pro du dernier Zeppelin. L’amplification reste à 240 W, mais elle utilise désormais les mêmes tweeters à dôme en titane de 25 mm que les célèbres haut-parleurs de la série 600 de Bowers – deux d’entre eux, placés aux extrémités de l’unité pour une séparation stéréo maximale et avec des boîtiers entièrement isolés et amortissant les vibrations qui visent à atténuer les sons à haute fréquence.

La paire de haut-parleurs de milieu de gamme de 90 mm, qui utilisent la technologie FST (Fixed Suspension Transducer) de l’entreprise, bénéficie également d’un amortissement conique amélioré et d’un crossover plus fluide avec le seul woofer de 150 mm. Le résultat final devrait être le même son caractéristique de Bowers – juste plus, avec plus de nuances haut de gamme et une richesse générale.

Après une semaine d’écoute et un test A/B avec l’ancienne unité, je suis convaincu que ces changements relativement mineurs ont fait une grande différence. Il y a une douceur dans l’atténuation des aigus qui n’était pas présente auparavant, mais d’une manière qui ne compromet pas la clarté et les détails du signal. La voix mélancolique et la guitare acoustique de High Road de Zach Bryan brillent vraiment sur ce système, avec une sensation de légèreté que l’on n’attend pas d’une seule boîte.

À l’autre extrémité du spectre, les synthés sub-basses dévastateurs de Kiss U de Modestep avaient juste ce petit peu d’espace supplémentaire dans le mix pour faire sentir leur présence. Sur le plan tonal, cela correspond tout à fait aux dernières enceintes de B&W, qui seront très bien accueillies par les fans de la firme.

La scène sonore globale ne s’est pas élargie de façon spectaculaire et les différences entre les générations ne sont pas de jour comme de nuit – mais les gains sont là, ce qui rend cette écoute plus agréable, quel que soit le genre. Nous étions tout aussi heureux des guitares en colère sur Architects’ Whiplash que de nous détendre sur des morceaux downtempo comme Everything I Wanted de Billie Eilish. Les instruments ne sont pas perdus parmi les couches sonores, et la gamme de fréquences est généralement très bien contrôlée, sans aucune trace de basses puissantes ou d’aigus sifflants à aucun moment.

S’il existe certainement des enceints tout-en-un avec plus de haut-parleurs et une amplification plus puissante, le Zeppelin Pro Edition ne manque en aucun cas. Le volume était réglé à 75 % dans la zone de démonstration d’un événement pratique et suffisait facilement à remplir une salle suffisamment grande pour 20 personnes. À la maison, on s’aventurait rarement au-delà de 50 %.

Verdict

Quelques petites améliorations sonores (mais très bienvenues) et un éclairage d’ambiance personnalisable ne changent pas radicalement le caractère du Zeppelin. Il s’agit toujours d’une enceinte de streaming brillamment composée qui aura fière allure où que vous la placiez. Ce n’est que maintenant qu’il existe un niveau de nuance supplémentaire qui correspond à la récente sortie des haut-parleurs de Bowers & Wilkins.

L’application compagnon facilite la lecture sans fil, quel que soit le service de streaming de votre choix, de sorte que le manque de connectivité filaire n’est pas un problème, à moins que vous ne recherchiez un haut-parleur monobloc pour diffuser votre équipement Hi-Fi existant. Sa taille pourrait limiter l’endroit où vous pourriez placer l’objet, et perdre le contrôle vocal d’Alexa pourrait décevoir les quelques fans de l’assistant vocal qui l’utilisaient apparemment sur la version précédente – mais sinon, il s’agit toujours d’une enceinte sans fil qui ne demande qu’à être vue et entendue.