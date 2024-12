Magnanni, les essentiels de l’homme moderne

Magnanni présente sa collection Hiver 2024, une célébration du raffinement et du savoir-faire.

Conçue pour l’homme moderne, cette saison met en avant des chaussures versatiles, qui rehaussent avec élégance toute garde-robe hivernale. Des richelieus épurés aux sneakers contemporains en passant par les bottes classiques, les modèles phares de Magnanni allient confort et sophistication.

Depuis plus de 70 ans, Magnanni incarne l’équilibre parfait entre tradition et innovation. Cette collection combine des matériaux d’exception, tels que des patines peintes à la main et des cuirs souples, avec des techniques avancées pour créer des chaussures à la fois intemporelles et modernes.



1.Remington, coloris suède marron, 345€ / 2. Borazo, coloris gris, 360€ / 3. Serino, coloris cognac, 375€ / 4. Magico Penny, coloris tabaco, 310€ / 5. Montana X, coloris gris, 400€ / 6. Magico Tassel II, coloris bordeaux, 375€ / 7. Lanai, coloris marron, 350€ / 8. Abrahan, coloris tabaco, 405€ / 9. Navaro, coloris gris tabaco, 425€ / 10. Orion Monk, coloris marron, 390€ / 11. Business Briefcase, coloris navy, 859€ / 12. Arcade I, coloris navy, 105€ / 13. Cruz, coloris cognac, 360€

Depuis 1954, la marque familiale Magnanni allie expertise artisanale et approche tournée vers l’avenir. Ancrée au cœur de la région de La Mancha, en Espagne, la marque ne cesse de perfectionner ses créations, en mettant l’accent sur la souplesse, le confort et l’élégance. Des techniques emblématiques, telles que les procédés Artesano et Bologna, garantissent que chaque chaussure est aussi agréable à porter qu’elle est belle à regarder.

La construction Bologna, perfectionnée par Magnanni sur trois générations, enveloppe entièrement le pied dans une doublure en cuir souple semblable à un gant, offrant un confort et une souplesse incomparables. Cette technique à double montage aligne le cuir intérieur doux avec la tige peinte à la main, créant un ajustement qui s’adapte naturellement au pied sans avoir besoin de les rôder.



Les artisans de Magnanni, travaillant dans leurs ateliers familiaux en Espagne et au Portugal, donnent vie à ce savoir-faire. Leur maîtrise des techniques de peinture à la main apporte profondeur et caractère à chaque pièce, rendant chaque chaussure aussi unique que l’homme qui la porte. En combinant des méthodes traditionnelles à une attention aux détails, Magnanni continue de redéfinir les standards de l’excellence.

La collection Automne-Hiver 2024 présente des modèles qui s’adaptent avec aisance aux exigences de la vie contemporaine. Du style décontracté du week-end aux soirées formelles, ces designs versatiles offrent un attrait intemporel avec une touche de modernité. De nombreuses célébrités font confiance au savoir-faire de Magnanni pour les accompagner sur différents événements tels que des tapis rouges, des Fashion Weeks et bien d’autres encore.