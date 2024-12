Audio-Technica lance un étui de rangement pour le Sound Burger

Audio-Technica est heureux de lancer aujourd’hui un étui de rangement spécial pour sa platine sans fil emblématique, le Sound Burger.

L’étui, inspiré par le nom Sound Burger, se présente sous la forme d’une boîte d’hamburger à emporter et protège la platine iconique de la poussière et des rayures, tout en offrant un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires. Après la sortie du Sound Burger, la communauté Audio-Technica a fait part de ses commentaires sur le produit, notamment sur un étui permettant de ranger et de transporter la platine en toute sécurité. L’AT-SBC1 a été créé en tenant compte de cette demande. L’étui, fabriqué en plastique robuste, est disponible en deux coloris et comporte le logo original Sound Burger, créé il y a plus de 40 ans pour la version originale.

Interior design of stylish dining room interior with family wooden table, modern chairs, plate with nuts, salt and pepper shakers. Concrete floor. White wall. Template.

Outre sa fonction de protection, l’étui est doté d’une pochette spécialement conçue pour les accessoires, qui permet aux utilisateurs de ranger des éléments supplémentaires, tels que des câbles ou des produits de nettoyage. L’outil de nettoyage AT6028, également lancé aujourd’hui, est le complément idéal du Sound Burger et de l’étui AT-SBC1. L’outil 3-en-1 est livré avec des éléments de nettoyage pour s’assurer que le vinyle et le diamant sont exempts de poussière ou de fibres. Tout comme le Sound Burger et son étui, il est proposé dans un look rétro, complétant ainsi le menu à la mode. Outre la protection et la portabilité, l’étui du Sound Burger permet également aux utilisateurs de charger la platine

et d’écouter des disques, si le Sound Burger est placé horizontalement dans l’étui.

Le nouveau AT-SBC1 est disponible à 39 €

Le nouveau AT6028 est disponible à 25 €