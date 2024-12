CES 2025 : LG Electronics et will.i.am réinventent le design et le son de la gamme LG XBOOM

will.i.am signe une identité sonore et visuelle unique pour les enceintes et

écouteurs XBOOM by will.i.am, qui seront dévoilés au CES 2025.

Cette collaboration a pour objectif de redéfinir l’identité de la marque XBOOM en lui apportant une esthétique urbaine et avant-gardiste, tout en proposant une expérience audio inédite. Dans ce cadre, will.i.am a été nommé « architecte expérientiel » de LG XBOOM. Il jouera un rôle clé dans le repositionnement de XBOOM sur le marché de l’audio, en s’inspirant de la culture pop et de son expertise technologique.

En collaborant étroitement avec LG, will.i.am participera à la conception des produits, à leur design, ainsi qu’à la stratégie marketing, offrant ainsi un souffle créatif à la marque. L’alliance entre les technologies de pointe de LG et la vision unique de will.i.am promet d’insuffler une nouvelle énergie à LG XBOOM. will.i.am a commenté cette collaboration : « Travailler avec LG, un acteur innovant dans les domaines du lifestyle et de la technologie, nous permet de créer des expériences inédites et dynamiques pour un public plus large. En combinant notre vision créative avec la technologie de pointe LG XBOOM, nous souhaitons favoriser une culture emblématique où chacun peut partager et vivre sa passion pour la musique de manière inédite. »

La nouvelle gamme XBOOM by will.i.am, comprenant des enceintes Bluetooth et des écouteurs sans fil, sera dévoilée lors du CES 2025. Les premiers produits disponibles sur le marché seront les écouteurs XBOOM.



Chaque produit de la gamme porte la signature de will.i.am, qui a conçu le son distinctif de LG XBOOM, associant des basses profondes à des tonalités chaudes et équilibrées. Les utilisateurs pourront choisir entre deux modes d’écoute : un mode énergique avec des basses puissantes pour se mettre en mouvement, et un mode plus apaisant avec des sonorités harmonieuses. Le design des enceintes intègre des détails fonctionnels comme des lanières pratiques et des éclairages interactifs pulsant au rythme de la musique, tandis que les écouteurs, ergonomiques, offrent confort et crochets auriculaires bien pensés. Tous les produits XBOOM by will.i.am seront également compatibles avec RaiDiO.FYI, la plateforme audio interactive alimentée par IA développée par will.i.am, permettant une expérience immersive offre une nouvelle manière d’explorer la musique, les émissions de radio et autres contenus culturels, grâce à des interactions en temps réel avec des thématiques personnalisées.