Le pape François reçoit la première « papamobile » électrique de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz fournit des voitures au Vatican depuis 94 ans et depuis 45 ans, le pape utilise les célèbres « papamobiles » basées sur la Mercedes-Benz Classe G. Aujourd’hui, pour la première fois, la papamobile de Mercedes-Benz passe au tout électrique : le PDG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, et les membres de l’équipe concernés ont remis personnellement au pape François aujourd’hui au Vatican un véhicule unique fait à la main, basé sur la nouvelle Classe G électrique.



Cela signifie que le pape voyagera sans émissions locales dans une nouvelle Mercedes-Benz à temps pour le Jubilé de 2025 – un événement qui n’a lieu que tous les 25 ans et pour lequel des millions de pèlerins sont attendus à Rome. Le véhicule répond à des exigences élevées et a été développé en étroite collaboration avec le Vatican spécifiquement pour l’usage du pape. Sa transmission électrique, adaptée aux vitesses particulièrement basses requises pour les apparitions publiques, contribue à la réalisation de l’encyclique « Laudato Si ». Le pape François y décrit la nécessité d’un développement durable.



Comme les précédentes papamobiles, le véhicule est peint en blanc perle classique à l’extérieur. Lors de la remise, Ola Källenius a remercié le pape François et toutes les personnes impliquées et a souligné la stratégie commerciale durable de Mercedes-Benz : « Avec la nouvelle papamobile, le pape François est le premier pape à voyager dans une Mercedes-Benz entièrement électrique lors de ses apparitions publiques. C’est un honneur particulier pour notre entreprise, et je tiens à remercier Sa Sainteté pour sa confiance. Avec cette papamobile, nous lançons également un appel clair à l’électromobilité et à la décarbonation. Mercedes-Benz n’est pas seulement synonyme de spécial et d’individuel, mais aussi de création cohérente des conditions d’un[1] parc de voitures neuves neutre en carbone en 2039. »





La chaîne cinématique électrique de la nouvelle G580 avec technologie EQ (consommation d’énergie combinée : 30,4-27,7 kWh/100 km | Émissions de CO₂ en cycle mixte : 0 g/km | La classe CO₂ : A)[2] a été adaptée pour utiliser pleinement les avantages des quatre moteurs de proximité dans le but particulier de voyager lentement lors d’apparitions publiques.



À l’arrière, la banquette a été remplacée par un siège unique positionné au centre et réglable en hauteur. Ce siège principal pivotant permet de se déplacer de manière flexible et de s’adresser à un public sous différents angles. Derrière le siège unique, deux sièges simples ont été intégrés à gauche et à droite pour des passagers supplémentaires.



Le toit a été retiré au niveau du montant B, et le pilier B lui-même a été harmonieusement intégré dans la paroi latérale pour créer un profil latéral unique. En cas de pluie ou de mauvaises conditions météorologiques, un toit rigide séparé offre une protection aux occupants. La porte arrière gauche a été retirée et reconstruite par les spécialistes – dans un style de carrosserie traditionnel – d’une seule pièce et soudée sans couture dans la carrosserie. Sur le côté droit, les charnières de la porte arrière ont été déplacées du côté opposé.