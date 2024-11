Trois single malts The Balvenie pour les fêtes

Pour la fin d’année, la distillerie écossaise The Balvenie propose de (re)découvrir trois whiskies issus de son héritage : The Balvenie DoubleWood 12 ans d’âge, The Balvenie The Week of Peat 14 ans d’âge et The Balvenie Rare Marriages 25 ans d’âge.

Pour les amateurs comme pour les passionnés de whisky, The Balvenie DoubleWood 12 ans (69 € est une référence iconique qui, depuis plus de 30 ans, demeure une véritable « madeleine de Proust » pour de nombreux connaisseurs. Après un vieillissement d’au moins 12 ans dans des fûts de chêne traditionnel, il passe ensuite 9 mois dans des fûts espagnols ex-sherry Oloroso. Il allie à la perfection la rondeur du chêne américain et les épices du chêne européen, dévoilant ainsi des notes suaves de miel mêlées à la cannelle et à la rondeur de la vanille épicée.

The Balvenie The Week of Peat 14 ans d’âge (119 €) retrace l’histoire d’Ian Millar, ancien manager de la distillerie.À la fin des années 1990 lui vient l’envie de créer une référence inédite,le premier Single Malt The Balvenie 100% tourbé. Pour ce faire, la semaine précédant le grand nettoyage annuel des alambics de la distillerie, les artisans The Balvenie distillent de l’orge tourbée. Une semaine unique baptisée “Peat Week” – ou semaine de la tourbe – qui a notamment donné son nom à ce flacon. Élaboré à partird’une tourbe provenant exclusivement du Speysideet élevé en fûts de chêne américain pendant 14 ans,ce Single Malt incarne à la perfection l’harmonie entre le style raffiné The Balvenie et le côté fumé de la tourbe.



The Balvenie Rare Marriages 25 ans d’âge (835 €) est d’une délicatesse remarquable. Issu d’une sélection des fûts les plus rares de la distillerie, il incarne l’excellence et le raffinement si chers à The Balvenie. Complexe et parfaitement équilibrée, cette expression réunit des whiskies vieillis en fûts de chêne américain traditionnels et en fûts de chêne européen. The Balvenie Rare Marriages 25 ans est un whisky au caractère exceptionnel qui dévoile une profondeur aromatique unique avec des notes de vanille boisée, de miel et de gingembre cristallisé.