Autonomie record pour la nouvelle DS électrique

Une cinquantaine de DS, camouflées dans un élégant covering noir et or, aux de la DS E-TENSE FE25 engagée dans le Championnat du monde ABB FIA de Formule E.

En attendant la révélation officielle de sa nouvelle création 100% électrique, DS Automobiles dévoile aujourd’hui son autonomie de 750 km en cycle mixte WLTP. Un record pour un véhicule électrique et résultat exceptionnel obtenu grâce au travail approfondi réalisé sur l’aérodynamisme de la voiture. On en saura plus sur le nom commercial et les spécificités techniques de l’auto d’ici peu. D’ici-là, ouvrez l’oeil, vous pourriez croiser l’une de ces DS de nouvelle génération !