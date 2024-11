On a testé l’Oppo Find X8 Pro

Ce produit phare axé sur la photographie fait un retour bienvenu en Occident.

Le retour européen d’Oppo se faisait attendre. Le Find X8 Pro est un produit phare fantastique avec des appareils photo merveilleusement performants, une longue durée de vie de la batterie et de nombreuses performances.

S’ils n’avaient pas été un fruit défendu en Occident, nous sommes convaincu que les dernières générations du produit phare d’Oppo auraient été un sérieux prétendant à la couronne du meilleur smartphone. Le matériel photo héroïque et le traitement d’image assisté par Hasselblad ont confortablement propulsé Google, Samsung et Apple à la deuxième place, mais l’exclusivité chinoise signifiait qu’ils n’allaient jamais atteindre le grand public partout ailleurs. L’Oppo Find X8 Pro pourrait enfin changer cela.

Ce héros haut de gamme arrive officiellement en Europe avec toutes les fonctionnalités d’Android. Oppo a clairement aussi les yeux rivés sur le trône de la photographie : en plus d’être le premier téléphone doté de deux objectifs à zoom périscope, il est également équipé d’un bouton de contrôle de l’appareil photo inspiré de l’iPhone. Le silicium de qualité phare et une batterie d’une capacité gigantesque devraient signifier qu’il impressionne partout ailleurs également. À 1199 €, ison prix est inférieur au Google Pixel 9 Pro XL, ainsi qu’à la nouvelle génération de smartphones Snapdragon 8 Elite.

La grande question est de savoir si quelques années d’absence de la scène mondiale signifient que la société a oublié ce qui séduit le public occidental – ou si les fans de téléphones sont sur le point de faire un retour monumental ?

Design et finition : rond et fier

De loin, il serait facile de considérer l’Oppo Find X8 Pro comme un autre produit phare dérivé. Il est certainement dans la taille moyenne grâce à cet écran de 6,78 pouces, et à 215 g, il est aussi assez moyen en termes de poids. Cependant, prenez-le et vous remarquerez que le cadre en aluminium est subtilement arrondi plutôt que plat, et que l’écran est doté d’un verre 2,5D qui s’incurve très légèrement sur les bords. La version Pearl White reçue pour test a également une finition givrée unique, ce qui l’aide à se démarquer davantage de la foule – mais pas autant que le cuir végétalien bicolore qu’Oppo a utilisé pour son prédécesseur, le Find X7 Ultra.

Et ce, même s’il possède le même module de caméra central massif que bon nombre de ses plus proches rivaux, actuels et à venir. Il domine l’arrière du téléphone (même s’il dépasse moins que le modèle sortant). Le reste du look est plutôt minime, même si on aurait aimé qu’Oppo puisse déplacer les informations CE. Il doit capter la lumière juste pour être visible, mais gâche le style épuré lorsqu’il le fait. Au moins, le capteur d’empreintes digitales rapide sous l’écran reste incognito.

La protection IP68 est pratiquement la norme pour les téléphones phares à ce stade, mais Oppo est allé plus loin pour le Find X8 Pro. Il est classé IP69, ce qui signifie qu’il résistera aux jets d’eau à haute pression ainsi qu’à l’immersion totale. On ne peut pas dire que c’est quelque chose que l’on rencontre quotidiennement, mais c’est idéal pour plus de tranquillité d’esprit. Il en va de même pour l’écran Gorilla Glass Victus 2, qui devrait survivre aux petites chutes et aux éraflures de surface – même si on compte encore les jours jusqu’à ce que quelqu’un d’autre que Samsung nous vende un téléphone doté d’un verre Gorilla Armor anti-reflet.

C’est le deuxième téléphone Oppo que l’on voit avec un curseur d’alerte, qui était autrefois l’une des caractéristiques de la marque sœur OnePlus. Le commutateur à trois niveaux bascule entre les modes sonnerie, vibreur et silencieux, plutôt que le « mode VIP » du Find X7 Ultra qui désactivait la caméra, le microphone et le suivi de localisation. Bravo à Oppo pour avoir gardé le blaster IR sur le bord supérieur du téléphone. En gros, cette fonctionnalité n’est désormais disponible que sur les téléphones de marques chinoises, mais de nombreux Occidentaux la trouvent toujours utile.

Écran et son : écran idéal

L’écran de 6,78 pouces du Find X8 Pro peut sembler important si vous venez d’un téléphone plus compact, mais il a en fait rétréci par rapport au produit phare de dernière génération d’Oppo. Pourtant, même avec ces lunettes fines, cela reste un remplissage de paume. Le verre 2,5D présente certaines des courbes les plus subtiles que l’on ait vues, donc les reflets de lumière ne posaient vraiment pas de problème. À 2780 × 1264, il contient plus que suffisamment de pixels pour rendre justice aux vidéos Full HD, et tout semble suffisamment net à une distance de visualisation typique. Bien sûr, il s’agit d’un recul par rapport à l’année dernière – et moins que ce que vous trouverez dans certains combinés concurrents – mais vous aurez vraiment du mal à repérer une différence significative, et cela aide à contrôler l’épuisement de la batterie.

Il s’agit d’une dalle LTPO AMOLED en dessous, ce qui signifie un taux de rafraîchissement variable qui peut descendre jusqu’à 1 Hz pour une économie d’énergie maximale, ou monter jusqu’à 120 Hz pour le mouvement le plus fluide. Les couleurs sont vives mais bien jugées, le contraste est exceptionnel et les niveaux de noir imbattables donnent aux scènes sombres du film un sérieux impact.

La luminosité maximale de 4 500 nits d’Oppo ne s’applique qu’à une petite partie de l’écran lors de l’affichage de contenu HDR, notamment Google Ultra HDR, Dolby Vision, HDR10+ et les formats ProXDR de l’entreprise. Plus utilement, il fera 1600 nits en mode haute luminosité (HBM), ce qui, selon moi, était plus que suffisant pour voir clairement à l’extérieur. Un Google Pixel 9 Pro brille officiellement plus fort, mais côte à côte, il n’y avait vraiment pas grand-chose dedans. Les modes de soins oculaires ne manquent pas pour garantir que vos rétines soient apaisées plutôt que brûlées une fois la nuit tombée.

Le Find X8 Pro ne fait rien de sauvage sur le plan audio, avec un combo haut-parleur principal et tweeter d’écouteur assez typique. Il y a beaucoup de volume au robinet et un milieu de gamme clair, mais les basses sont très limitées et le haut de gamme n’avait pas tout à fait le même mordant que le Pixel 9 Pro XL que j’utilisais auparavant. Cela fera très bien l’affaire pour YouTube, les podcasts et les jeux occasionnels, mais les écouteurs restent la solution judicieuse pour tout le reste.

Appareils photo : encore des exploits Hasselblad

Si les quatre objectifs de la caméra arrière ne vous ont pas indiqué le potentiel photographique du Find X8 Pro, la surface tactile capacitive située sur le côté droit du téléphone le fera. Le bouton rapide est la version d’Oppo du bouton de contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16, vous donnant quelque chose de physique à presser au lieu d’appuyer sur l’écran pour prendre une photo. Un double-clic lance l’application appareil photo, même à partir de l’écran de verrouillage, et en faisant glisser votre doigt sur la surface lorsque vous tenez le téléphone en mode paysage, vous contrôlez le grossissement du zoom.

Personnellement, nous pensons qu’il est trop haut sur le côté du téléphone pour être facile à atteindre – ce dont l’iPhone 16 est également coupable – et que ses fonctionnalités sont limitées au lancement. Vous ne pouvez pas passer du zoom au réglage de l’ouverture ou au choix du filtre à appliquer. Le grossissement s’étend également sur toute la plage de zoom, sans possibilité de simplement passer d’un objectif à l’autre. Oppo dirait le contraire, mais on préférerait quand même que nos clichés soient exempts de tout recadrage numérique. C’est un bon premier effort, et davantage de fonctionnalités sont apparemment en route via une mise à jour OTA, on serait donc intéressé de voir où l’entreprise prend la technologie à partir d’ici.

Revenons donc à ces caméras arrière. Le Find X8 Pro dispose de quatre capteurs 50MP : un grand angle, un ultra-large et deux téléobjectifs périscopes pour un grossissement 3x et 6x. Au total, vous obtenez une plage focale efficace de 15 mm à 300 mm, une fois le recadrage du capteur ajouté au mélange. Un mode macro automatique ne fait qu’ajouter à votre sac d’objectif virtuel.

La caméra principale ne ramène pas le capteur 1 pouce du Find X7 Ultra, mais utilise plutôt un LYT808 plus petit de 1/1,4 pouces – mais l’associe à une ouverture f/1,6 plus large. Cela signifie qu’il abandonne à peine le flou de profondeur et prend des photos incroyablement détaillées partout ailleurs. Le niveau de détail est à la hauteur de celui des meilleurs téléphones avec appareil photo, et la science des couleurs d’Oppo est vraiment très satisfaisante. La plage dynamique est superbe et l’exposition très bien jugée en mode automatique.

Le grossissement en deux étapes donne des résultats tout aussi impressionnants, avec des couleurs et une exposition largement cohérentes. Les prises de vue 6X perdent un peu de dynamisme en fonction de l’éclairage, mais restent merveilleusement détaillées et ne sont pas annulées par le bougé de l’appareil photo. Le zoom téléobjectif AI vous permet de pousser jusqu’à 120x, mais la baisse de qualité est assez spectaculaire ; il est préférable de se rapprocher du zoom optique pour de meilleurs résultats. Les photos ultra-larges ne sont pas aussi claires si votre sujet est au-delà de la distance moyenne, mais les photos rapprochées sont nettes et colorées.

Le Find X8 Pro continue d’impressionner une fois le soleil couché. Les photos en basse lumière sont toujours pleines de détails, l’exposition est presque toujours bien jugée et le mode nuit automatique ne vous oblige pas du tout à rester comme une statue très longtemps. Des sources de lumière particulièrement brillantes dans des scènes autrement sombres peuvent créer un peu de reflets, mais pas plus que n’importe quel rival, et les ombres restent fidèles à la réalité plutôt que de renforcer la scène entière à la recherche d’une clarté supplémentaire. Le bruit est bien maintenu et la netteté n’est pas trop importante non plus. Encore une fois, il se situe dans le haut de gamme des smartphones en termes de qualité d’image globale.

Côté vidéo, ce téléphone peut gérer l’enregistrement 4K60 et Dolby Vision sur toutes ses caméras, et avec un zoom jusqu’à 12x sans perte de résolution. Cependant, vous n’obtenez pas de formats de fichiers conviviaux pour les créateurs comme l’enregistrement LOG.

Expérience logicielle : de nouvelles couleurs

Après avoir passé pas mal de temps avec les variantes chinoises des derniers produits phares d’Oppo, le Find X8 Pro était comme une bouffée d’air frais. Le Google Play Store est là dès la sortie de la boîte ; Android Auto est présent et correct ; Google Wallet fonctionne bien avec les paiements sans contact ; et les montres intelligentes WearOS se couplent correctement.

L’expérience globale semble familière, la version Android d’Oppo ayant beaucoup en commun avec le skin Oxygen OS de OnePlus. ColorOS possède les mêmes icônes d’interface utilisateur, la même étagère de widgets qui existent séparément de la sélection habituelle d’Android et des options de personnalisation étendues. Il vous permet d’être aussi précis que de choisir quelles icônes apparaissent dans la barre d’état et quelle animation est jouée lorsque le capteur d’empreintes digitales reconnaît vos chiffres.

Certaines autres fonctions s’inspirent d’Apple, comme les alertes en direct qui placent la lecture de musique dans une pilule de style Dynamic Island autour de la caméra selfie perforée. Il est cependant loin d’être aussi bien pris en charge que l’original iOS, avec seulement quelques applications capables de l’utiliser.

Il existe une sélection variée d’applications de marque propre, dont beaucoup reproduisent celles de Google, notamment un navigateur Web, une boutique d’applications et un navigateur de fichiers. Tous ne peuvent pas être désinstallés, mais la plupart peuvent être désactivés pour ranger le tiroir des applications sans effets néfastes.

Naturellement, il y a eu une pincée d’IA pour faire bonne mesure. L’application enregistreur peut transcrire et résumer les conversations audio, l’application Notes peut formater, élaborer ou raccourcir vos divagations grossières en quelque chose de plus cohérent (avec des résultats mitigés, comme toujours avec l’IA générative) et Google Gemini est l’assistant virtuel de base. L’application AI Studio peut également prendre des photos à partir de votre pellicule et les transformer en portraits génératifs, réalistes ou stylisés. Le traitement lui-même est effectué quelque part dans le cloud et l’application exige des jetons pour chaque image produite, même si vous en obtenez au moins un certain nombre pour vous inscrire. Oppo rattrape Samsung et Google ici, mais seulement de peu.

Performances et autonomie de la batterie

Qualcomm contrôlait autrefois le monde des téléphones phares, mais MediaTek a fait d’énormes progrès en termes de performances et d’efficacité énergétique – et les acheteurs fidèles à la marque se rendent compte que l’herbe pourrait désormais être plus verte ailleurs. C’est en partie pourquoi le Find X8 Pro utilise un chipset Dimensity 9400 au lieu de l’alternative Snapdragon.

C’est une véritable centrale 2D, surtout lorsqu’il s’agit de tâches utilisant plusieurs cœurs. Un score de 8276 au test multicœur de Geekbench 6 le place près de 30 % plus élevé qu’un téléphone Snapdragon 8 Gen 3, bien qu’un Snapdragon 8 Elite plus récent soit encore plus rapide. Ce modèle est taillé pour les tâches basées sur GPU, le Dimensity dépassant confortablement le dernier et le meilleur de Qualcomm dans chaque test que je l’ai effectué. Quoi qu’il en soit, il laisse confortablement les produits phares de la génération précédente dans la poussière.

Bien entendu, les scores de référence ne racontent pas toute l’histoire et, lors d’une utilisation quotidienne, l’Oppo Find X8 Pro a toujours été brillamment réactif. La vitesse de chargement des applications et des jeux était très satisfaisante, et le multitâche ne l’a jamais ralenti. Il existe des versions de 12 Go disponibles dans certains pays. Cela vaut également pour les options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To sont tous disponibles, pas nécessairement tous dans les mêmes territoires.

Jouer était aussi une joie. Diablo Immortal utilisait par défaut ses paramètres de détail les plus élevés et était fluide, même lorsque l’action dans le jeu devenait mouvementée. Call of Duty Mobile était une histoire similaire, et les émulateurs exigeants étaient également parfaitement jouables. Nous n’avons pas remarqué que le téléphone devenait particulièrement chaud après une session de jeu de 20 minutes, donc les téléphones de jeu dédiés devraient absolument surveiller leurs arrières.

De même, il n’y a aucune excuse pour ne pas passer une journée complète avec une seule charge avec l’un d’entre eux dans votre poche. L’Oppo Find X8 Pro fait partie de la première génération de téléphones destinés à l’Ouest dotés de batteries silicium-carbone, ce qui signifie qu’il contient un énorme 5 910 mAh entassés dans un combiné qui atteint généralement un maximum d’environ 5 000 mAh. Nous avons facilement tenu du petit-déjeuner jusqu’au coucher, même avec pas mal de temps passé sur une connexion 5G et avec une heure (ou deux) de Balatro sur le canapé après le travail. Seul l’enregistrement vidéo 4K continu ou les jeux 3D sérieux l’épuiseront plus rapidement.

La charge filaire de 80 W ne battra aucun record, mais cela signifie que l’Oppo se charge plus rapidement que n’importe quel téléphone Samsung, Google ou Apple. La charge de 50 W constitue également une avancée majeure, même si les chargeurs compatibles ne sont pas si courants.

Verdict du Oppo Find X8 Pro

Le Find X8 Pro est le téléphone que les fans occidentaux d’Oppo attendaient. Il s’agit d’un produit phare fantastique, doté de performances de premier ordre, d’une autonomie fantastique, d’une charge rapide et d’un look élégant. L’écran est magnifique et le logiciel infusé d’IA est également assez astucieux. Cependant, la photographie est sans aucun doute le point fort.

Ce téléphone capture des photos merveilleusement dynamiques et détaillées dans pratiquement toutes les conditions d’éclairage. Le bouton rapide n’est peut-être pas aussi riche en fonctionnalités que le contrôle de l’appareil photo d’Apple, et certains préféreront peut-être la façon dont les marques concurrentes gèrent le traitement de l’image et le HDR – mais les goûts personnels mis à part, il se situe facilement parmi les meilleurs téléphones avec appareil photo en vente aujourd’hui.

Le prix et le fait que de nombreux acheteurs se soient tournés vers d’autres marques au cours des années de désert d’Oppo pourraient le freiner. Le prochain OnePlus 13 (qui a énormément en commun avec le Find X8 Pro) sera sûrement moins cher que le prix demandé par Oppo – bien qu’il mène la bataille contre les produits phares de Samsung et de Google. Si vous aimez que votre technologie se démarque des autres et que vous êtes sérieux en matière de prise de vue fixe, cela reste un excellent achat.