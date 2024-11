Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle gamme F1 de Lego

Avec le rapprochement officiel entre Lego et la F1, les dix équipes sont au rendez-vous. Vous allez craquer…

Lorsque Lego a annoncé son partenariat avec la F1 plus tôt dans l’année, cela semblait une évidence. Après tout, Lego a déjà produit des sets pour des équipes de F1 au fil des ans, notamment Aston Martin, Ferrari, McLaren et Mercedes.

C’est officiel, les sets de lancement Lego F1 ont été confirmés. Ils sont répartis dans différentes gammes Lego, et certains d’entre eux sont absolument incroyables. L’annonce coïncide avec le Grand Prix de Las Vegas de ce week-end. D’abord, il ne s’agit pas uniquement des « grandes » équipes ; il y aura une voiture pour chacune des 10 équipes de la série Speed ​​Champions – celles-ci sortiront en mars mais sont apparemment basées sur la génération actuelle de voitures 2024.

Chacun est différent plutôt que d’être basé sur le même châssis avec simplement une livrée différente et l’attention portée aux détails est impressionnante. Les pilotes sont génériques plutôt que basés sur des pilotes spécifiques. Ce qui est assez étonnant, c’est que toutes les équipes ont accepté de faire partie de cette série – quiconque suit la F1 depuis un certain temps sait qu’il a toujours été difficile de convaincre les équipes de travailler ensemble.

Ce sont sans aucun doute le choix des décors et cette collection des 10 sera fantastique, résultat de 18 mois de travail, explique Dan Meehan, responsable créatif de Lego. “Il y a beaucoup d’éléments différents, les composants aérodynamiques. Il s’agit donc ici d’essayer de capturer les principes de conception et les philosophies aérodynamiques de chaque équipe et de les recréer en briques Lego.

Nous avions déjà vu des voitures Speed ​​Champions pour Aston Martin, McLaren et Mercedes (les deux premières sont relativement nouvelles), donc cela les alignera toutes. Il n’est pas certain que ces modèles seront mis à jour chaque année pour refléter les nouvelles livrées – les représentants de la F1 présents à l’événement ont admis qu’ils réfléchissaient à la manière dont cela pourrait être fait dans les années à venir.

Technic et autres sets pour adultes

Lego a déjà réalisé de grands sets Technic des voitures Mercedes et McLaren et est maintenant sur le point de lancer deux sets pour Red Bull et Ferrari – nous n’avons pas encore de détails précis à ce sujet mais nous avons vu la voiture Ferrari.

Comme pour les récents ensembles destinés aux adultes, la rumeur dit qu’ils coûtent plutôt cher, environ 300 € (nous n’avons pas plus de détails), mais ce n’est probablement pas surprenant. Il y aura également des ensembles Icons et nous avons vu un ensemble classique Williams FW14B et Nigel Mansell. Pas encore de prix sur celui-là non plus. Encore une fois, ceux-ci feront leurs débuts en mars.

Au rendez-vous également : un camion générique Lego City F1 qui s’ouvrira et pourra laisser entrer les voitures. Il y a une voiture Red Bull à l’intérieur, mais il y a de la place pour deux voitures. Ensuite, il y a un petit garage (avec des voitures Alpine et Mercedes) et une ligne de départ, mais ce n’est pas un énorme ensemble de jeu. Vous pouvez également lancer des voitures à partir de là. Il y a ensuite une ligne de départ et une équipe au stand mettant en vedette Ferrari.

Objets de collection, City et Duplo

Il existe également des mini-voitures vendues comme « objets de collection ». Il y en avait 12 exposés lors de l’événement Lego, parmi lesquels la F1 Academy, axée sur les femmes. Chacun présente des détails de conception individuels. Encore une fois, ceux-ci ne semblent pas être basés sur des facteurs individuels. Après tout, bien plus de 20 pilotes ont pris le départ cette année et les équipes n’ont pas peur de changer de pilote en cours de saison.



Il y a ensuite plus de 4 ensembles Lego City – j’ai vu les ensembles Williams et Haas exposés, avec d’autres ensembles disponibles pour les enfants de 6 ans et plus. Celles-ci présentent des conceptions de voitures plus basiques que la gamme Speed ​​Champions, comme on peut s’y attendre. Ceux-ci seront disponibles en janvier.

Il y aura également des voitures Duplo F1 avec une configuration de base sur la ligne de départ et un podium, à partir de 18 mois. Dans la boîte il y aura des briques pour vous permettre de constituer chacune des 10 équipes. Vous pouvez construire trois voitures à la fois.

Il y a évidemment aussi beaucoup de potentiel pour de futures collaborations – peut-être des circuits emblématiques dans le cadre de la série Architecture ? Ou peut-être un ensemble de jeu vraiment énorme comprenant une ligne de départ, une voie des stands et un paddock de F1. Le temps nous le dira….

Ces sets Lego F1 seront lancés en 2025

• Lien : www.LEGO.com/F1

LEGO DUPLO Town F1 Team Race Cars & Drivers

• Age: 2+

• Prix : 44,99 €

• Pieces: 70

• PNo.: 10445

• Dimensions: 16 cm x 38 cm x 6 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City:

LEGO City F1 Williams Racing & Haas F1 Race Cars

• Age: 4+

• Prix : 19,99 €

• Pieces: 92

• No.: 60464

• Dimensions: 3 cm x 11 cm x 5 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City F1 Grid avec voitures de course VCARB & Sauber

• Age: 6+

• Prix : 29,99 €

• Pieces: 313

• No.: 60474

• Dimensions: 3 cm x 14 cm x 5 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City F1 Driver with McLaren Race Car

• Age: 6+

• Prix : 12,99 €

• Pieces: 86

• No.: 60442

• Dimensions: 3 cm x 14 cm x 5 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City F1 Pit Stop & Pit Crew with Ferrari Car

• Age: 6+

• Prix : 29,99 €

• Pieces: 322

• No.: 60443

• Dimensions: 8 cm x 14 cm x 5 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City F1 Garage & Mercedes-AMG & Alpine Cars

• Age: 7+

• Prix : 79,99 €

• Pieces: 678

• No.: 60444

• Dimensions: 7 cm x 46 cm x 17 cm

• Dispo : janvier 2025

LEGO City F1 Truck with RB20 & AMR24 F1 Cars

• Age: 8+ years

• Price: 99,99 EUR / 99,99 USD / 89,99 GBP

• Pieces: 1,086

• Product No.: 60445

• Dimensions: The set measures over 3.5 in. (9 cm) high, 17.5 in. (44 cm) long and 2.5 in. (7 cm) wide

• Dispo : janvier 2025

LEGO Speed Champions :

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77242

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77243

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions Mercedes-AMG PETRONAS W15

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77244

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77245

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions Visa Cash App VCARB 01

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77246

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions KICK Sauber F1 Team C44

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77247

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions BWT Alpine F1 Team A524

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77248

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions Williams Racing FW46

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77249

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions MoneyGram Haas F1 Team VF-24

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77250

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Speed Champions McLaren MCL38 F1 Team

• Age: 10+

• Prix : 26,99 €

• Pieces: 275

• No.: 77251

• Dimensions: 4 cm x 20 cm x 7 cm

• Dispo : mars 2025

LEGO Collectibles

LEGO F1 Collectible Race Cars

• Age: 6+

• Price: 3,99 €

• Pieces: 29

• Product No.: 71049

• Dispo : mars 2025