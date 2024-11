Un Music Center Century 6-en-1

La nouvelle génération de platines vinyles et music-centers tout-en-un Victrola propose une qualité sonore améliorée et des designs qui s’intègrent dans tous les intérieurs.



Victrola, premier fabricant de tourne-disques et de produits musicaux pour la maison depuis plus de 115 ans, a élargi sa catégorie de music-centers en bois et sa gamme de platines Eastwood avec deux nouveaux produits. Le music- center en bois Century 6-en-1 et la platine hybride Eastwood LP témoignent de l’engagement de la marque en faveur de l’évolution de la qualité et de l’innovation orientée au service du consommateur. Avec des caractéristiques alliant style classique et technologie moderne, Victrola poursuit sa mission de créer des souvenirs musicaux à chacun en proposant un son et un design de qualité supérieure.

Le Victrola Century 6-en-1 offre une expérience musicale à la fois nostalgique et moderne, alliant l’esthétique du milieu du XXe siècle à des options de lecture polyvalentes, permettant d’apprécier sa musique préférée dans n’importe quel format. La platine à 3 vitesses, le lecteur de CD, le lecteur de cassettes, les entrées auxiliaires 3,5 mm et Bluetooth s’adressent aux utilisateurs qui apprécient à la fois la forme et la fonction.

Le Century est également équipé d’une sortie Bluetooth, qui permet d’écouter ses disques via des enceintes et des casques Bluetooth externes. Équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, le Century permet aux amateurs de vinyle de profiter de leurs collections avec un son riche et détaillé. Century est doté d’un panneau frontal droit et élégant avec un affichage LED et un bouton de commande convivial, et comprend des pieds de 5 cm pour une installation sur une table ou une étagère.



Century Signature+ comprend une horloge éclairée sur le panneau avant et des pieds

plus hauts pour une plus grande flexibilité d’installation.. Disponible en plusieurs finitions telles que naturel, noyer et noir, la ligne de produits Century offre non seulement son de haute qualité, mais complète également tout décor intérieur. L’engagement de Victrola à créer des produits qui trouvent un écho auprès des consommateurs d’aujourd’hui

se traduit par la fonctionnalité intuitive et le design intemporel de cette platine, qui deviendra un élément précieux de l’espace de tout amateur de musique.

L’Eastwood LP conserve toutes les qualités que les utilisateurs apprécient dans la gamme

Eastwood, depuis son style mid-century élégant et son bouton de commande jusqu’à son

installation plug-and-play conviviale, tout en élevant la performance de la platine et du son.

L’Eastwood LP vient compléter la gamme Eastwood existante qui comprend l’Eastwood primé, son successeur récemment lancé, Eastwood II, ainsi que l’Eastwood Signature.



Eastwood LP : 249,99 €

Century : 179,99 €