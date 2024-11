On a testé… Le Samsung Galaxy S24 FE

Le Galaxy S24 FE est le dernier en date des modèles milieu de gamme du géant coréen. Il reprend la plupart des choses que l’on a aimées dans les nouveautés de janvier – y compris une bonne dose de Galaxy AI – avec une fiche technique plus modeste.

C’est la même formule que Samsung a utilisée pour le Galaxy S23 FE sortant, sauf qu’un écran plus grand et une batterie plus robuste signifient que la nouvelle itération est plus conforme au Galaxy S24+ qu’au Galaxy S24. Ce qui est pratique, étant donné que les récentes réductions de prix ont déjà davantage amené le S24 vers le milieu de gamme. Lancé à 6749 €, le Galaxy S24 FE constitue-t-il un achat intelligent pour les fidèles de Samsung à la recherche d’un combiné grand écran ?

Design et finition : cela semble familier

De loin, vous aurez du mal à distinguer le FE d’un gros Galaxy S24+. Il est plus haut et plus large de quelques millimètres, en raison des cadres d’écran légèrement plus épais, et à peine 0,3 mm plus épais (8 mm contre 7,7 mm). Il s’agit sans aucun doute d’un gros téléphone, mais les côtés plats familiers donnent beaucoup de prise.

Des cadres d’écran plus fins signifient que ce combiné n’est que légèrement plus grand que le S23 FE (qui avait un écran plus petit de 0,2 pouces) et pas plus large. Cela fait cependant une différence, ce qui pourrait rebuter tous ceux qui pensaient que le modèle de l’année dernière était déjà imposant. Dans ce cas, Samsung se fera un plaisir de vous vendre un Galaxy S24 de 6,2 pouces.

Le design a été largement repris en gros, le seul autre cadeau étant les couleurs proposées pour la vitre arrière et le cadre en aluminium. Le S24 FE propose des options de bleu, de menthe et de jaune plus pastel (ainsi que du gris et du noir) par rapport aux teintes métalliques trouvées sur le S24 proprement dit. Une finition brillante sur la vitre arrière a permis de garder les empreintes digitales à l’écart sur mon unité d’examen Blue, et le cadre en aluminium mat semblait convenablement haut de gamme.

Comme son prédécesseur, vous trouverez le port SIM sur le bord supérieur, plutôt qu’en bas comme sur le produit phare S24. Sinon, on retrouve les mêmes trois objectifs de caméra saillants à l’arrière, les boutons d’alimentation et de volume sur le côté, le port USB-C et la découpe du haut-parleur en bas, et la caméra selfie perforée à l’avant.

Un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran fait le job, même s’il n’est pas aussi rapide à reconnaître vos doigts que le capteur à ultrasons vu sur le Galaxy S24 Ultra haut de gamme. Il est également un peu trop près du bord inférieur du téléphone. Le déverrouillage facial est pratique pour ignorer l’écran de verrouillage, mais il n’est pas suffisamment sécurisé pour les applications bancaires. Étant donné que le téléphone de l’année dernière avait une résistance à la poussière et à l’eau IP68, il n’est pas surprenant de trouver ici un degré de protection similaire.

Écran et son : AMOLED jusqu’au bout

La dalle AMOLED 2340×1080 de cette nouvelle version propose un taux de rafraîchissement dynamique de 60 à 120 Hz. Ce qui signifie que le défilement était pour la plupart très fluide, même si on préférerait toujours une option pour forcer à 120 Hz à tout le temps.

Les couleurs sont aussi vibrantes et attrayantes que ce que l’on attend des OLED de Samsung, donnant aux images et aux vidéos beaucoup de punch. La prise en charge HDR10+ signifiait que le contenu compatible pouvait afficher des reflets incroyablement détaillés ainsi que des ombres profondes. Il n’est pas aussi lumineux que les modèles S24, mais il y a encore suffisamment de puissance pour voir clairement l’écran en plein soleil. Il se compare très favorablement aux autres. Excellentes notes pour le haut-parleur principal orienté vers le bas et le tweeter de l’écouteur frontal également ; tant que vous n’attendez pas grand-chose en termes de basses, ils vous impressionneront par leurs médiums clairs et leur volume puissant.

Caméras : un traitement puissant

Samsung n’a pas fait bouger les choses en termes de configuration des capteurs, ce qui signifie que le Galaxy S24 FE a le même trio arrière que son prédécesseur. Une unité 50 MP ouvre la voie avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique de l’image ; il est rejoint par un ultra-large 12 MP, f.2.2 et un téléobjectif 8 MP, f/2.4 avec zoom optique 3x et OIS. Il y a aussi une caméra selfie 10 MP, f/2.4 à l’avant.

Sur le papier, ceux-ci ne sont pas très éloignés du Galaxy S24 et de ses caméras arrière 50 MP/12 MP/10 MP, et les deux téléphones disposent du traitement d’image indéniablement efficace de Samsung – mais les rivaux ont vraiment intensifié leurs efforts en termes de nombre de pixels, de zoom. le grossissement et le traitement des couleurs, ils devront donc procéder à un changement sérieux pour impressionner.

C’est surtout vrai sous un bon éclairage, l’objectif principal prenant des photos claires et riches en détails. Attendez-vous aux couleurs saturées familières de Samsung, aux paramètres d’exposition qui favorisent les hautes lumières plutôt que les détails des ombres et à une netteté bien dosée pour faire ressortir les détails sans ajouter de croustillant supplémentaire indésirable à vos clichés.

Le traitement des couleurs de Samsung est peut-être un peu plus raffiné ici que les années précédentes, et l’application appareil photo met les filtres à portée de main si vous souhaitez revenir encore plus loin.

L’application appareil photo offre un zoom 2x en recadrant le capteur principal et y reviendra au lieu du téléobjectif à ouverture plus étroite dans un éclairage plus faible. Il y a beaucoup plus de bruit ici, mais on préfère cela plutôt que des algorithmes trop agressifs supprimant les détails les plus fins. Les couleurs sont également largement fidèles à la réalité. On pouvait certainement dire quelles photos avaient été prises avec l’objectif zoom 3x, car la couleur et la définition étaient en retrait comparé à l’objectif principal. Dans l’ensemble, cependant, les trois objectifs sont proches en termes d’exposition et de contraste. Ne vous attendez pas à des performances comparables à celles des meilleurs appareils photo de téléphone, ni même à celles du Galaxy S24.

Les utilisateurs sérieux de smartphones exigeront probablement plus de leur matériel, mais la majorité sera satisfaite du traitement du téléphone et appréciera la vaste sélection d’outils d’édition améliorés par l’IA proposés. Le Galaxy S24 FE peut agrandir de manière générative les photos que vous avez recadrées trop serrées à un degré impressionnant, et la façon dont il supprime les reflets de la fenêtre est très utile si vous n’êtes pas un expert de Photoshop. Le Portrait Studio est plus amusant que fonctionnel, transformant des photos en peintures à l’huile ou en dessins animés.

Expérience logicielle : une galaxie d’IA

Le Galaxy AI devient rapidement l’un des principaux arguments de vente des smartphones de Samsung, c’est pourquoi le Galaxy S24 FE est naturellement fourni avec. Cela inclut Circle to Search, qui vient tout juste de quitter l’exclusivité Samsung et Google. C’est très pratique pour rechercher des images, avec des informations contextuelles comme où acheter des produits ou comment se rendre à un endroit particulier.

La productivité bénéficie du plus grand gain, avec Note Assist formatant et résumant automatiquement les longues pages de texte, Transcript Assist traduisant et résumant les enregistrements audio (avec une bonne précision constante) et Chat Assist ajustant le ton et la grammaire des messages texte qui doivent paraître plus professionnels. Les voyageurs réguliers apprécieront également la traduction en direct, notamment pendant vos appels téléphoniques et vos conversations en personne.

Tout cela dépend bien sûr de votre utilisation de la propre bibliothèque d’applications de Samsung. Galaxy AI peut résumer ou traduire des pages Web, mais uniquement dans l’application Internet Samsung ; si vous êtes marié à Google Keep ou Chrome, vous n’avez pas de chance. L’écosystème Samsung est vaste, avec des dossiers entiers en attente dans le tiroir d’applications au moment où vous configurez le téléphone. Les fans de Samsung se sentiront comme chez eux, tandis que les nouveaux arrivants se sentiront à juste titre un peu perdus.

OneUI est au moins facile à naviguer désormais, avec des menus de paramètres simplifiés permettant de choisir facilement les fonctionnalités que vous souhaitez et celles à désactiver en toute sécurité. Samsung reste l’une des meilleures marques en matière de déploiement rapide de logiciels et s’est engagé sur sept ans de mises à jour de versions et de correctifs de sécurité, ce qui est idéal si vous souhaitez un téléphone pour le long terme.

Performances et autonomie de la batterie : en progrès

Avec un chipset Exynos 2400e local et 8 Go de RAM, le Galaxy S24 FE se situe directement en dessous du Galaxy S24 européen en termes de performances. Le silicium de 4 nm a été un peu downclocké et est refroidi par une chambre à vapeur légèrement plus grande, ce qui promet de maintenir la puissance maximale plus longtemps.

Les applications de référence placent ce processeur derrière la récolte actuelle de milieu de gamme et de sous-produits phares alimentés par Snapdragon, mais pas d’un montant colossal. 2048 et 6406 dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench le placent à portée de nez de son grand frère et échangent des coups avec le Xiaomi 14T Pro au prix similaire. En réalité, cela ressemblait à un téléphone parfaitement réactif, exécutant des applications en un clin d’œil et ne transpirant jamais avec le multitâche de base.

Samsung affirme que son GPU peut gérer les effets de lancer de rayons avec les meilleurs d’entre eux, mais mon expérience avec le Galaxy S24 classique suggère que les rivaux alimentés par Qualcomm seront toujours le premier choix des joueurs mobiles dédiés. Un score de 3549 au test 3DMark Wild Life Extreme le confirme presque. Les quelques jeux exigeants auxquels nous avons joué se sont déroulés sans problème avec des détails élevés, et les titres 2D plus basiques n’ont pas été un problème.

Le S24 FE bénéficie d’une augmentation légère mais bienvenue de la capacité de la batterie de 200 mAh par rapport à son prédécesseur. La batterie de 4 700 mAh n’est pas aussi grande que celle du Galaxy S24+, mais c’était quand même suffisant pour permettre de passer une journée entière d’utilisation régulière sans avoir besoin de recharger avant de me coucher. Si nous étions conservateur, on pourrait passer une deuxième journée – tout juste. Ce n’est donc pas vraiment un champion de la durée de vie de la batterie, mais cela ne vous laissera pas non plus bloqué.

Les vitesses de chargement filaires et sans fil n’ont pas changé du tout, ce qui signifie un maximum de 25 W sur USB-C – et bien moins sur un Qi Pad. C’est au mieux médiocre pour 2024.

Verdict du Samsung Galaxy S24 FE

Il y a beaucoup de choses à aimer sur le Galaxy S24 FE, et pas seulement si vous êtes un fan de Samsung. Les matériaux de meilleure qualité, la batterie plus grosse et le processeur plus puissant l’aident à suivre le rythme d’un marché de milieu de gamme en amélioration rapide et à amener les fonctionnalités d’IA convaincantes de l’entreprise à un prix plus attractif. Le fait qu’il s’intègre parfaitement dans l’écosystème plus large de Samsung sera plus que suffisant pour convaincre les convertis d’en choisir un.

La photographie n’a cependant pas beaucoup progressé par rapport au combiné sortant, les améliorations en matière de traitement et d’édition étant à l’ordre du jour. Les rivaux font mieux les zooms, clairement et simplement. Tout le monde n’appréciera pas non plus la taille de l’écran plus grande. Bien que mineur, cela affecte la maniabilité du téléphone pour ceux qui ont de petites mains.

On ne peut pas non plus ignorer le fait que le Galaxy S24 proprement dit peut être acheté pour moins cher qu’à son lancement, du moins au moment du lancement du FE. Pour le moment, vous devez vraiment vouloir cet écran plus grand – et ne pas avoir le budget pour le S24+ – pour en faire votre premier choix.