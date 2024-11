Mobvoi TicWatch Atlas, une smart watch pour les amateurs de sensations fortes

La dernière née de la gamme TicWatch propose une carte thermique, une détection des chutes et un SOS d’urgence, une durabilité de niveau militaire, des capteurs avancés et un suivi de la santé, ainsi qu’une batterie longue durée pour les explorateurs de plein air.

Mobvoi, le fournisseur d’AIGC et créateur des smartwatches TicWatch, a lancé cette TicWatch Atlas, la dernière smartwatch de la marque conçue pour les amateurs de sensations fortes. Fabriquée en acier inoxydable sablé pour une durabilité à toute épreuve et dotée de capteurs de santé innovants, la TicWatch Atlas offre des performances robustes conçues pour résister aux environnements extrêmes. Compatible avec les appareils Android, elle est proposée à 360 €, avec des finitions noires et argentées.

Le suivi par carte thermique permet aux utilisateurs de visualiser leurs lieux les plus actifs avec des informations détaillées sur la durée, la distance et les calories brûlées.

La détection de chute utilise des capteurs avancés et l’intelligence artificielle pour déclencher automatiquement un SOS, un appel au 15 ou un contact d’urgence avec l’emplacement de l’utilisateur en cas de chute.

De plus, la surveillance améliorée de la santé TicMotion fournit des statistiques en temps réel telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées et le Vo2 max sur l’écran à très faible consommation d’énergie, avant même le début de la séance d’entraînement.

Avec une autonomie de 90 heures en mode Smart et de 45 jours en mode Essential, la TicWatch Atlas garantit des performances durables aux amateurs d’activités de plein air.



Son écran en cristal de saphir résiste à la poussière, à l’eau et aux chocs, ce qui la rend idéale pour les activités exigeantes, qu’il s’agisse d’escalader des falaises, de naviguer sur un terrain rocailleux ou de faire du vélo sous une pluie battante. Dotée de Wear OS by Google (Wear OS 4), cette montre est livrée avec des applications Google conçues pour le poignet, offrant une expérience utilisateur fluide.



Au-delà, la TicWatch Atlas conserve les fonctionnalités les plus appréciées des fans, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque 24/7, le suivi de la SpO2, l’analyse du sommeil (y compris la détection des ronflements) et les outils de gestion du stress.

Son écran ultra-basse consommation garantit que les statistiques essentielles sont facilement accessibles, même en mode d’économie de batterie, tandis que la couronne rotative offre une navigation intuitive et un contrôle sans effort de l’appareil. Sa conception étanche et résistante aux chocs permet à l’Atlas d’être prête pour toute aventure, quelles que soient les conditions.