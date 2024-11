Le Mac mini M4 d’Apple est le meilleur des Mac

Après une fuite sur Amazon, le nouveau Mac mini M4 d’Apple est désormais officiel. Et c’est le meilleur Mac que vous puissiez acheter – voici pourquoi.

Le Mac mini est depuis longtemps l’un des meilleurs Mac que vous puissiez acheter. C’est de loin l’un des plus abordables, et grâce au processeur Apple, ces petites machines sont super puissantes. Le nouveau Mac M4 d’Apple est désormais officiel. Il est plus petit que jamais, de la taille d’une Apple TV et plus puissant que jamais avec M4 et M4 Pro – parfait pour votre bureau. En fait, nous pensons que c’est le nouveau meilleur Mac.

Le nouveau Mac mini d’Apple est encore plus petit que le modèle actuel avec 5×5 pouces – presque la même taille qu’une Apple TV 4K. C’est définitivement un ordinateur de poche, selon les propres termes d’Apple. Ce nouveau Mac mini est livré avec une option de puce M4 et M4 Pro, comme prévu.

Le M4 standard offre 1,8 fois la vitesse du processeur et une solide augmentation du GPU 2,2 fois par rapport à la variante M1. Et le M4 Pro vous offre un processeur allant jusqu’à 14 cœurs et un GPU pouvant atteindre 20 cœurs au maximum. Vous pouvez configurer jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée (au lieu de 32 Go) et jusqu’à 8 To de stockage. Cela rapproche le modèle de base du M1 Max Mac Studio. Une autre touche intéressante est que ce petit bureau démarre désormais avec 16 Go de mémoire en standard.

Mais ce sont les ports qui pourraient faire la une. Le Mac mini rattrape les demandes modernes en intégrant deux ports USB-C frontaux (comme le Mac Studio). Vous disposez même d’une prise casque 3,5 mm à l’avant, ce qui renforce la position d’Apple du Mac mini en tant qu’appareil destiné aux créatifs. Au dos, les ports USB-C ont été mis à jour pour prendre en charge Thunderbolt 5 sur l’option M4 Pro. Mais ils restent Thunderbolt 4 sur l’option non-pro. Cela signifie qu’il peut gérer jusqu’à trois écrans 6K, ce qui est un peu excessif mais néanmoins génial. Vous disposez également d’un port Ethernet et d’un port HDMI à l’arrière pour une connectivité supplémentaire.

Bien entendu, il prend en charge toutes les dernières fonctionnalités de la mise à jour gratuite macOS Sequoia/15, ainsi que certaines des nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence (bien que certaines arrivent plus tard). C’est également le premier Mac neutre en carbone, si l’environnement vous tient à cœur. Comme le reste des nouveaux Mac M4, le Mac mini conserve son prix de départ de 599 $. La version M4 Pro commence à 1 399 $.